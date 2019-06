Back to basics: Ford Mondeo Hybride

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Stiekem gaat de huidige Ford Mondeo alweer even mee en is het slecht gesteld met het segment waarin hij zich begeeft. Toch zag Ford geen reden om de auto uit de schappen te halen en voorzag het merk het ruimtewonder recent zelfs nog van een facelift. Groot nieuws: de Wagon is voortaan ook als hybride te bestellen. Tijd voor een nader onderzoek.

Ford Mondeo Hybride Wagon Titanium HEV

€ 36.690 - tijdelijke actie: € 33.690

Hoe anders zag het autolandschap er pakweg twintig geleden uit. Leaserijders kozen massaal voor de D-segmenters. Vectra’s, Laguna’s, Passats en Mondeo’s: op elke straathoek stond er wel eentje. Tegenwoordig moeten we het meer van de Grandlands X, Kadjars, Tiguans en Kuga’s hebben, want kopers willen cross-overs. Toch houdt Ford vast aan de oudgediende en staat de Mondeo nog fier tussen zijn opgehoogde familieleden in de showrooms. De motorenlijst is echter wel flink uitgedund. Tot twee keuzes om precies te zijn: de hybride-benzinemotor en een diesel. Door het Nederlandse stelsel is de geëlektrificeerde versie beduidend goedkoper, want de basisprijs voor de 2.0 EcoBlue-diesel ligt minimaal € 10.000 hoger bij vergelijkbare versies. Wij nemen de Titanium Hybride Wagon met standaard eCVT automaat. Bij deze versie wordt de 2,0-liter benzinemotor ondersteund door een 35 kW sterke elektromotor. Het gecombineerde vermogen komt neer op 187 pk. Goed voor 187 km/h als topsnelheid en 9,2 seconden voor een sprint vanuit stilstand naar de 100.

Wat aan de buitenkant van een Mondeo Titanium opvalt, is dat hij helemaal niet zo basis is. De donkerblauwe ‘Blazer’-metallickleur is standaard, die vervolgens wordt afgewerkt met hoogglans zwarte en verchroomde sieronderdelen rond de ramen, in de bumpers en op het dak. Verder zijn lichtmetalen 16-inchwielen en parkeersensoren rondom standaardvoorzieningen voor de Mondeo. Een puntje van kritiek zouden de halogeenkoplampen kunnen zijn. Na het keyless openen van de deuren nemen we plaats op met zwarte stof beklede stoelen, die overigens elektrisch verstelbaar zijn. Opmerkelijk is dat voor vier onderdelen van de voorstoelen geldt. De standaard leren stoelen uit de luxere Vignale (vanaf € 44.850 als Wagon zonder actie) is in tien wegen elektrisch verstelbaar. De middenconsole wordt verder gevuld met een 8-inch groot touchscreen voor de Sync3-multimedia en standaard (West-Europese) navigatie. Knoppen voor de bediening van deze apparatuur vinden we verder rondom het stuur, waar zich ook de cruisecontrol bevindt. Daarnaast is de Mondeo Titanium altijd voorzien van een over twee zones instelbare airconditioning, elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels en een verwarmbare voorruit. Een regensensor en verkeersbordenherkenning maken het standaardfeestje af.

De Mondeo is dus van alle gemakken voorzien, toch? Uiteraard kan het een stapje verder. De eerder genoemde Vignale heeft naast een uitgebreider elektrisch instelbare (en verwarmbare) voorste zitrij grotere wielen (18-inch), een achteruitrijcamera en ledkoplampen. Maar is dat de meerprijs van bijna € 8.000 waard?