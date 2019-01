Back to Basics: Citroën C5 Aircross

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Nog niet zo lang geleden was een grote, luxe limousine als de C6 het topmodel van Citroën. Dat is nu wel even anders. Een cross-over staat namelijk bovenaan de statusladder van de hedendaagse prijslijst van het Franse merk. De vanafprijs voor de C5 Aircross ligt net boven de 31 mille. Hoeveel auto krijg je voor dat geld?

Citroën C5 Aircross Puretech 130 Live

€ 31.390

We hebben met deze auto meteen een fonkelnieuwe speler in de schijnwerpers, want de C5 Aircross is nog geen maand verkrijgbaar in ons land. Citroën trapte het nieuwe jaar namelijk af met de verkoopstart van de gigant. De Nederlandse klant heeft keuze uit vier krachtbronnen: twee benzinemotoren en twee diesels. Instappen doet men met de PureTecht 130. Een handgeschakelde zesbak neemt de transmissie van het 130 pk sterke benzineblok voor zijn rekening. De 1.379 kg wegende kolos heeft met deze aandrijflijn een topsnelheid van 188 km/h en doet over een sprint vanuit stilstand naar de snelheid van 100 km/h exact 10,5 seconden. De 180 pk sterke benzineversie is met een topsnelheid van 216 km/h en een 2,3 seconden kortere sprint een klap vlotter, maar met de instapmotor kom je zeker mee in het dagelijkse verkeer. Het is overigens geen grote verrassing dat dit dé instapper voor de grote Citroën is, want bloedbroeders uit het PSA-concern staan met vergelijkbare cijfers in de prijslijsten. Ook de prijzen liggen verrassend dicht bij elkaar. De Peugeot 3008 Access 1.2 PureTech 130 kost namelijk € 31.780 en de Opel Grandland X 1.2 Turbo 130 pk Online Edition heeft een prijskaartje van € 31.549.

Aan de buitenkant van de C5 Aircross zie je wel gelijk dat de instapversie voor je neus staat. Citroën laat de dakdragers achterwegen en naar frivole rode accenten kun tevergeefs blijven zoeken. De ‘Polar White’-lakkleur accentueert verder de zwarte kunststofranden nog eens extra. Voor een metalliclak kun je niet om een investering van € 750 euro heen. Qua verlichting zijn led-dagrijverlichting en mistlampen aan de voorkant met bochtenverlichting bij de prijs inbegrepen. Enige visuele opsmuk op de koets vinden we in de vorm van een verchroomde strip rondom de zijramen en zilverkleurige afwerking rond de voorbumper. Daarnaast zijn, zoals je mag verwachten in dit segment, de spiegelkappen en handgrepen in de carrosseriekleur meegespoten. Citroën schroeft standaard 17-inch lichtmetalen wielen onder de ‘Live’. De C5 Aircross is daarnaast standaard voorzien van het bekende hydraulische veersysteem die Citroën sinds enige tijd aanbiedt.

Binnenin weet Citroën de C5 Aircross van veel hedendaagse luxe te voorzien. Een 8-inch scherm voor de infotainment met DAB+-radio en verschillende smartphone-aansluitmogelijkheden, handmatig bedienbare airco, cruisecontrol, parkeerhulp in de vorm van parkeersensoren op de achterbumper en een regen- en lichtsensors: de Live kan op al deze voorzieningen rekenen. Ook alle ramen en de buitenspiegels kunnen middels een druk op de knop worden bediend. Uiteraard kan het altijd een stukje luxer zoals de C5 Aircross Feel bewijst. Die is standaard voorzien van een achteruitrijcamera, led-koplampen en een ingebouwd navigatiesysteem. Instappen met dezelfde PureTech 130 motorisering kan dan vanaf € 34.090. Dieselen in de C5 Aircross kan ook met de BlueHDi 130 of BlueHDi 180. Deze zijn alleen wel enkel leverbaar in de meest luxe Shine-uitvoering met Keyless Entry en Start, adaptieve cruise control en standaard 19-inch lichtmetalen wielen.

Voor dik 31 mille zet Citroën een auto neer waarmee je eigenlijk van alle gemakken bent voorzien, maar is dat genoeg voor jou? Laat het ons hieronder weten!