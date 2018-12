Back to Basics: Audi A1

De geheel nieuwe Audi A1 staat sinds enkele weken in de Nederlandse prijslijsten. Met het ontwerp wil Audi een sportiever model in de showroom neerzetten. Of dat gelukt is, is natuurlijk een kwestie van smaak. Zijn genen deelt hij met de Volkswagen Polo, maar de prijs van de A1 ligt € 10.000 hoger. Is hij het waard?

Audi A1 30 TFSI

€ 26.350

In onze testgarage parkeerden we begin deze maand een nieuwe Audi A1. Ruim 40 mille kostte dat exemplaar. Van een heel andere orde is deze instapper van € 26.350. We zijn ons ervan bewust dat het een flinke smak geld voor een A-segmenter is, maar in vergelijking met de concurrentie valt het nog te overzien. Voor een vijfdeurs Mini leg je ook minimaal € 23.490 neer. Natuurlijk kost een Polo of Clio vele malen minder, maar die bevinden zich ook in een heel ander segment dan deze A1. Open je bijvoorbeeld de motorkap van de compactste Audi van het moment, dan tref je daar een 1,0-liter 30 TFSI met 116 pk aan. Een handgeschakelde zesbak neemt de transmissie van de driepitter voor zijn rekening. De Polo moet het in de basis met 65 pk doen, de Clio met 90.

Aan de buitenkant van de A1 zie je gelijk dat je met een instapper te maken hebt. Vooral de witte kleur dimt het ontwerp flink in. Verder monteert Audi de minst brede voorbumper met veel zwarte kunststof onderdelen en zijn de hippe koplampen vervangen voor een wat timider duo zonder led. Ook in de achterlampen monteert Audi gloeilampen, voor ledverlichting moet je het echt hogerop zoeken. Lichtmetaal is standaard, maar dan moet je het wel met 15-inch exemplaren doen. Metallic lak kost € 772 extra, maar zou het geld meer dan waard zijn. Liefhebbers van zwart hoeven niet te treuren bij het aanzien van de A1, want binnenin is vrijwel alles in het zwart uitgevoerd. Zwarte 'Delta' stoffen bekleding, zwarte vloermatten, zwarte materialen in het dashboard en zwarte deurpanelen: alles is zwart. Een klein beetje kleur vinden we in sommige omlijstingen, deurgrepen en op de versnellingspook, maar verder is het een donkere bedoening in de compacte Duitser.

Een A1-rijder kan van veel gemakken gebruikmaken. Het MMI-infotainmentsysteem is aanwezig met een 8,8-inch touchscreen en Bluetooth-aansluiting. Een digitaal scherm vindt ook zijn weg naar het instrumentarium. Verwacht echter geen virtual cockpit met meerdere opties, want enkel de klokken kunnen op het scherm worden afgebeeld. Onder de MMI zitten knoppen voor de handmatig te bedienen airconditioning. Ramen en spiegels laten zich elektrisch bedienen. Om de spiegels ook automatisch te kunnen inklappen, betaal je € 212 extra. Zoeken naar knoppen voor de cruisecontrol kun je tot in het oneindige doen, want Audi streept deze door op de prijslijst.

Pakketten kunnen de pijn wellicht wat verzachten. Zo is daar het ProLine-pakket van € 1.400. Voor dat geld krijg je onder andere cruisecontrol, een met leer bekleed multifunctioneel stuurwiel, een middenarmsteun voor en de virtual cockpit. Smijt je je kerstbonus helemaal over de balk, dan kun je voor de ProLine S gaan. Het ProLine-pakket wordt dan aangevuld met een lichtpakket, S Line interieur (los € 1.612) en ledkoplampen (los € 1.373). Meerprijs: € 3.500. Daarmee tik je wel de 30 mille aan, voor een A-segmenter. Het kan dus flink in de papieren lopen. Is dat het waard? Laat het ons hieronder weten.

Voor de echte gadgetcowboys onder ons is de nieuwe configurator van Audi overigens echt de moeite waard om te bezoeken. Naast een 360-graden-draaifunctie kun je de auto in het landschap van IJsland zetten of in een tunnel parkeren. Los kunnen de kofferbak en/of alle deuren worden geopend (foto 11-14). Geinig!