BAC werkt aan Mono op waterstof

Viritech is een start-up die waterstof-aandrijflijnen ontwikkelt voor de autowereld, de scheep- en luchtvaart en energiebedrijven. BAC slaat de handen ineen met Viritec voor een BAC Mono op waterstof. Geen onlogische keuze, want de Britse overheid gaf Viritech eerder subsidie om aan de slag te gaan met waterstof voor 'nichevoertuigen'. Als er één fabrikant is die in een absolute niche opereert, dan is het BAC wel. Viritech richt zich vooral op lichtgewicht accu's en structurele drukvaten, wat vermoedelijk inhoudt dat de waterstoftanks een integraal onderdeel van de auto gaan vormen. De ranke carrosserie van de Mono biedt immers niet veel ruimte om grote tanks in te leggen.

Op de afbeeldingen staat een Mono waarop stickers zitten die aanduiden dat het om de FCEV gaat. In 2030, de datum waarop veel Europese overheden de verkoop van nieuwe auto's met verbrandingsmotoren aan banden leggen, moet het project in ieder geval tot wasdom zijn gekomen. BAC mikt vooral op een zo licht mogelijke auto en zet de rijbeleving daarbij naar eigen zeggen centraal. Of de Mono op waterstof in de praktijk een haalbaar idee gaat zijn, moet tegen 2030 blijken.