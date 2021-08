Azani is nieuwe supercar uit India

Het in 2014 opgerichte Mean Metal Motors heeft de Azani digitaal gepresenteerd. De Azani is net als vrijwel elke supercar van een relatief nieuwe autofabrikant volledig elektrisch en is - hoe kan het ook anders - zo'n 1.000 pk sterk. Volgens Mean Metal Motors is de Azani de eerste elektrische supersporter uit India.

Mean Metal Motors is een in 2014 in India uit de grond gestampt bedrijf dat naar eigen zeggen de ambitie heeft om een hele reeks sportieve EV's te maken die het wereldwijd gaat leveren. In 2015 liet het bedrijf wat knullig ogende digitale tekeningen van een hybride spierbundel zien, de M-Zero. Die vingeroefening heeft geleid tot de Azani die vandaag op het podium wordt gezet.

De Azani is een elektrische supercar met een 1.000 pk en 1.000 Nm sterke aandrijflijn. Ook de overige cijfers passen geheel in het plaatje van een kakelverse onderneming die online indruk wil maken. Zo moet de Azani in 2,1 seconden naar een snelheid van 97 km/h (60 mph) kunnen sprinten en heeft de auto - op papier - een topsnelheid van 355 km/h. In de bodem van de Azani zit volgens zijn scheppers een 120 kWh accu, goed voor een elektrisch bereik van zo'n 525 kilometer.

Mean Metal Motors geeft geen beeldmateriaal van het interieur van de Azani vrij, maar zegt wel dat de auto 'Advanced Morphing Seats' en displays met augmented reality-techniek aan boord heeft. Daarnaast moet de Azani zijn uitgerust met adaptieve cruisecontrol, een digitale assistent, torque vectoring en dodehoekdetectie. Volgens Mean Metal Motors is de basis van de auto enigszins modulair, het bedrijf heeft immers meer modellen in het vat zitten.