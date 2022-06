AutoWeek heeft Community Manager voor online gemeenschap

AutoWeek.nl is met maandelijks meer dan 3 miljoen unieke bezoekers een website waar veel gebeurt. Om de dagelijkse stroom aan reacties onder de artikelen en op het forum beter te kunnen managen, heeft AutoWeek een Community Manager aangesteld. Die is verantwoordelijk voor de verbinding tussen het merk en de actieve fans en luistert naar feedback en wensen van de online community.

Door de online groei en de verbeterde reactiemogelijkheden, waarbij reageerder op elkaars comments kunnen reageren via zogenaamde nested comments, is het aantal comments per maand opgelopen tot meer dan 7.000. Hoofdredacteur Damiaan Hage legt uit waarom een Community Manager een mooie aanvulling vormt op het team. “Het is voor de redactie onmogelijk continu bovenop alle reacties en forumposts te zitten. De redacteuren zijn immers verantwoordelijk voor de contentproductie, die zeven dagen per week doorgaat. Naast het aanstellen van Community Manager Robert Silvis is ook het aantal moderatoren verdubbeld naar vier.”

Ontwikkeling platform

Robert heeft zelf de gebruikersnaam, RobertS86, en op dat account is hij bereikbaar voor feedback. “Waar het mij vooral om gaat, is het versterken van de verbinding tussen het merk en de actieve fans binnen AutoWeek. Daarbij heb ik soms ook wel overlap met het werk van de moderatoren Een moderator zorgt voornamelijk voor een prettige sfeer in de community en kan ingrijpen als het nodig is. Daarnaast herkent een moderator de signalen en behoeftes van een community en zorgt die dat deze informatie bij een Community Manager, bij mij dus, terecht komt. Ik zorg er dan weer voor dat deze informatie op de juiste manier wordt vertaald binnen de organisatie. Daarnaast hou ik mij meer bezig met de ontwikkeling van het platform en de strategie, zodat de community op een goede en interactieve manier blijft groeien. Je kunt mij als het ware zien als een brug tussen de community en het merk die beide groepen met elkaar verbindt.”

Contests en events

Robert gaat zich met name richten op het verbeteren en uitbouwen van het AutoWeek-forum en zorgt ervoor dat dit goed wordt geïntegreerd met de interactieve onderdelen binnen AutoWeek. “Het forum kan namelijk wel een opknapbeurt gebruiken en ook zie ik veel mogelijkheden om de interactie binnen AutoWeek te verhogen, zowel online als offline. Ook wil ik de verbinding tussen de AutoWeek-redactie en de leden versterken. Denk bijvoorbeeld aan de co-creatie van nieuwe content, een kijkje achter de schermen, leuke contests en fysieke auto-events. Er staat dus veel te gebeuren.”

Robert rijdt privé een Mercedes A200. “Ik heb deze auto zelf geïmporteerd uit Duitsland. Bij mijn vorige baan reed ik wel eens met zo’n A-klasse en dat beviel goed. Ik ging daarom op zoek naar een mooi exemplaar en kwam uit bij deze met AMG Line. Al snel heb ik hem laten tunen”