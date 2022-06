Autosector wil 'drastische maatregelen' na klimaatdeal

Het plan van de Europese Commissie om de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's vanaf 2035 tot nul te reduceren, is met de steun van de Raad van de Europese Unie zo goed als vastgelegd. De Europese autobrancheorganisatie ACEA zegt het besluit te respecteren, maar wijst op de gevolgen ervan en roept op tot 'drastische maatregelen' om alles op termijn in goede banen te leiden.

Volgens ACEA heeft de klimaatdeal niet alleen gevolgen voor de auto-industrie, maar voor de economie van de Europese Unie als geheel. De brancheorganisatie redeneert dat er een groot netwerk van laadpalen en snelladers nodig is als er straks vrijwel alleen nog maar elektrische auto's verkocht kunnen worden. Dat betekent volgens ACEA dat ook andere partijen dan alleen de auto-industrie hun steentje bij moeten dragen aan de transitie. Ook is het belangrijk dat autofabrikanten goed en tijdig weten waar ze aan toe zijn. ACEA roept lidstaten daarom op om heldere infrastructuurdoelen te stellen, maar ook tot een tussentijdse herziening van de CO2-regelgeving.

"De beslissing roept belangrijke vragen op die nog niet zijn beantwoord, zoals hoe Europa strategische toegang tot de belangrijke grondstoffen voor e-mobiliteit garandeert", verklaart Oliver Zipse, president van ACEA en tevens topman van BMW. Hij benadrukt verder dat waterstof en CO2-neutrale brandstoffen ook een belangrijke rol kunnen spelen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot in het wegvervoer. Voor het aanleggen van een omvangrijk Europees snellaadnetwerk zijn namelijk weer veel grondstoffen nodig en die zijn op dit moment schaars. Overigens is dit geen nieuw geluid van ACEA: afgelopen maart waarschuwde de brancheorganisatie bijvoorbeeld al dat er veel te weinig laadpunten gepland zijn in Europa.

Het akkoord over de emissievrije auto's is onderdeel van een breder pakket met wetsvoorstellen, 'Fit for 55' genaamd, om de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent te verminderen. Nieuwe personenauto's moeten al tegen 2030 55 procent minder CO2 uitstoten dan in referentiejaar 2021, voor bestelauto's ligt dat doel op 50 procent. Tegen 2035 mogen nieuwe voertuigen uit beide categorieën geen CO2 meer uitstoten. Fabrikanten die minder dan tienduizend auto's per jaar produceren, krijgen enkele jaren uitstel. Die uitzondering is vooral bedoeld om luxemerken als Ferrari wat lucht te geven.

Verder onderhandelen

Volgens de Nederlandse klimaatminister Rob Jetten is het akkoord 'een belangrijk en duidelijk signaal'. "Duurzaam rijden wordt de standaard in de EU, de grootste interne markt ter wereld", aldus de minister. In 2026 gaat de Europese Commissie evalueren hoe de ontwikkeling naar een emissievrij wagenpark vordert. Duitsland wil namelijk dat na 2035 ook auto's die op alternatieve, CO2-neutrale brandstoffen rijden op de Europese automarkt worden toegelaten. Over het akkoord moet nog onderhandeld worden met het Europees parlement, dus het laatste woord is nog niet gevallen...