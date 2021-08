De Engelse autoproductie is afgelopen maand fors ingezakt. Als gevolg van het wereldwijde chiptekort zijn volgens het Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) in juli bijna 38 procent minder auto's geproduceerd dan in diezelfde maand vorig jaar. Voor de Engelse autoindustrie was het de slechtste julimaand sinds 1956.

In juli zijn in het Verenigd Koninkrijk 53.438 nieuwe personenauto's geproduceerd. Dat zijn er 37,6 procent minder dan in diezelfde maand vorig jaar. Juli is na februari de tweede maand dit jaar dat de Engelse autoindustrie een daling laat zien. Volgens het Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) houdt de productiedaling verband met het wereldwijde tekort aan chips, maar ook met het feit dat wegens coronamaatregelen niet alle werkplekken werden bezet.

Van de bijna 53.500 geproduceerde personenauto's waren er 8.233 bestemd voor verkoop in het Verenigd Koninkrijk, 38,7 procent minder dan in juli vorig jaar. De resterende 45.205 gebouwde auto's werden naar onder meer onze kant van Europa verscheept (-37,4 procent). 26 procent van de in juli gebouwde personenauto's had een hybride, plug-in hybride of volledig elektrische aandrijflijn.

Gemeten over de eerst zeven maanden van dit jaar zijn er in het Verenigd Koninkrijk 552.361 auto's gebouwd. Dat zijn er 18,3 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar, maar aanleiding om een pint te tappen is het niet. 2020 was wegens intensere bijgevolgen van de pandemie simpelweg een belabberd verkoopjaar. In de eerste zeven maanden van dit jaar blijft de Engelse autoproductie namelijk bijna 29 procent achter bij die van 2019.