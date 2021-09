Aura: open tweezitter met actieradius van 640 km

De Aura is het kindje van vier Britse bedrijven, ieder met hun eigen specialisme, die de handen ineensloegen om hun expertise in één auto te verenigen. Zo is het ontwerp tot stand gekomen in de designstudio van Astheimer, het infotainment en digitale instrumentarium is ontwikkeld door Conjure, de aandrijflijn en accu is het werk van Potenza en BAMD heeft de composieten ontwikkeld waar de Aura grotendeels uit opgetrokken is.

Leuk en aardig, maar wat heb je dan? Nou, dankzij het ontwerp een auto met een lage luchtweerstand, die ook nog eens licht is door het materiaalgebruik en daardoor flink efficiënt met de voorradige elektriciteit omspringt. De Aura heeft namelijk een 88 kWh groot accupakket, groot maar tegenwoordig steeds gebruikelijker, waarmee een rijbereik van 'ruim 400 mijl', ofwel dik 640 km mogelijk moet zijn. Dat is behoorlijk indrukwekkend. Daarbij zou de Aura met 99,5 procent nauwkeurigheid het resterende bereik moeten kunnen inschatten en vermelden op het centraal in de vrij kale cockpit geplaatste infotainmentscherm. Een scherm waarop we een - in ieder geval visueel - aardig gelikt besturingssysteem zien.

Hoewel het bereik veelbelovend klinkt, is het nog wel even spannend wat voor prestaties er verder mogelijk zijn met de Aura. Dat wordt later dit najaar naar verwachting bekend. Het is ook nog even afwachten of er ook echt een productieversie van de Aura komt of dat het de opmaat naar meer praktisch inzetbare efficiënte elektrische auto's is.