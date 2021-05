Audi werkt aan eigen laadstations

Audi is bezig met de ontwikkeling van eigen laadstations. Daarbij volgt het merk een iets uitgebreidere aanpak dan Tesla, want Audi zet er meteen een loungeruimte bij.

Audi wil ook meewerken aan de uitbreiding van de laadinfrastructuur, zoals het merk eerder al aankondigde. De fabrikant uit Ingolstadt wil in 2025 maar liefst 20 volledig elektrische modellen op de markt hebben, dus dan is het wel zo handig dat die klanten een eigen plek hebben om hun auto op te laden. De Audi charging hub moet daar een oplossing voor bieden. Het laadstation heeft de vorm van een kubus, waarbij er zes laadpalen eromheen staan. In de kubus bevindt zich een loungeruimte met eten en drinken waar de inzittenden kunnen plaatsnemen terwijl de auto zijn stroom krijgt. De Audi-rijder kan een laadplek vooraf reserveren zodat hij zeker is van stroom.

Bij de Audi charging hub kan de accu met een maximale laadsnelheid van 300 kW volgejaagd worden. Dat komt mooi uit, want de E-tron GT heeft een snellaadvermogen van 270 kW. Audi benadrukt dat de charging hub geen uitgebreide toevoer van elektriciteit nodig heeft. De accu's uit de elektrische prototypes van Audi worden namelijk hergebruikt als energie-opslag. Dankzij de maximale opslagcapaciteit van 2,45 mWh is er altijd genoeg stroom voorhanden en is een aansluiting van 400 volt voldoende om de auto's op te kunnen laden. Dat betekent dat de locatie van de charging hub flexibeler is.

Audi wil in de tweede helft van dit jaar beginnen met een proefproject. Daarvoor is het merk nu in gesprek met meerdere partners. Als onderdeel van de testfase zijn ook auto's van andere merken welkom om te komen laden wanneer de laadstations niet gereserveerd zijn. Het is nog onduidelijk of dat in een later stadium ook het geval is.

Overigens is het niet zo dat Audi nu helemaal niet actief is op snellaadgebied, want het Duitse merk is net als veel concurrenten aangesloten bij het Ionity-netwerk.