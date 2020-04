Audi stapt uit de DTM

Sinds de oprichting van de moderne DTM in 2000 is Audi onlosmakelijk verbonden geweest met de raceklasse. Datzelfde gold voor Mercedes-Benz. Toch stapte Mercedes er aan het eind van 2018 uit en nu volgt Audi dus. BMW is daarmee de enige overgebleven Duitse fabrikant in de DTM. Aston Martin doet ook nog mee. Volgens Audi is de keuze om de DTM te verlaten voortgekomen uit een herziening van zijn toekomstplannen: "Audi ontwikkelt zich als aanbieder van premiummobiliteit met een CO2-neutrale basis, en in lijn daarmee herziet het merk zijn autosportprogramma", zo verklaart een woordvoerder. Audi wil zich voortaan volop richten op de (volledig elektrische) Formule E en klantenteams.

Het vertrek betekent een einde van een zeer succesvol tijdperk. Sinds 2000 werd in de 'moderne DTM' negen keer het kampioenschap gewonnen met een Audi. Ook afgelopen jaar trok het merk uit Ingolstadt aan het langste eind, met coureur René Rast. In 2000 begon Audi met de TT als DTM-auto, daarna volgden de A4, de A5 en de RS5. Hoewel het besluit om er nu toch uit te stappen in lijn is met het eerdere besluit van Audi's moederbedrijf Volkswagen om zich enkel nog te richten op elektrische motorsport, speelt naar verluidt ook de onzekere financiële toekomst als gevolg van de coronacrisis mee. Hoe dan ook, jammer is het zeker.