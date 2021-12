'Audi spreekt intentie uit om in Formule 1 te stappen'

Audi-topman Markus Duesmann liet onlangs al doorschemeren dat Audi serieus overweegt in de Formule 1 toe te treden. Dat wordt nu weer wat concreter. Audi zou inmiddels bij de F1 zelf kenbaar hebben gemaakt de intentie te hebben om toe te treden per 2026.

Waar Audi eerder deze maand nog 'interne gesprekken over de Formule 1' had, schijnt Audi nu bij de Formule 1 aangeklopt te hebben om aan te geven dat het voornemens is om toe te treden tot de koningsklasse van de autosport. Dat bericht Motorsport-Magazin. De afspraken die recent gemaakt zijn over de motorreglementen per 2026, lijken doorslaggevend. Niemand minder dan Audi-topman Markus Duesmann zou aan de F1 hebben laten weten dat deze goedkeuring Audi een stap dichterbij F1-deelname brengt. Eerder gaf Duesmann al aan dat er een 'bijzondere focus' op deze reglementen lag, of Audi het wel of niet reëel zou vinden. De kans is groot dat Audi nu in samenspraak met de F1 en de FIA de intrede per 2026 verder gaat onderzoeken en voorbereiden.

Afgelopen week maakte de FIA bekend dat er een akkoord bereikt is over de motorreglementen per 2026. De huidige formule wordt aangescherpt. Dat betekent dat een V6 het kloppend hart blijft van de Formule 1-auto's, maar deze vanaf dan met 'duurzame brandstoffen' zal worden gevoed. Ook verdwijnt de zogenoemde 'MGU-H', een complexe motor generator unit die energie wint uit hitte. De MGU-K, dat vermogen wint uit remmen en dit kan afgeven aan de aandrijflijn, blijft bestaan en gaat meer vermogen leveren. Het totale systeemvermogen wordt daardoor dus voor een groter deel elektrisch. Nu is de MGU-K nog goed voor 160 pk, dat wordt dik 470 pk.

De kans is groot dat Audi enkel wil toetreden als motorleverancier, al is het zeker niet uitgesloten dat er echt een Formule 1-team van Audi komt. Overname-onderhandelingen met McLaren houden hier ongetwijfeld ook verband mee. Audi zou onder meer geïnteresseerd zijn in McLaren Racing, waaronder het McLaren F1-team valt. Wie weet wordt McLaren F1 dus op den duur klantenteam van Audi.