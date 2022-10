Audi RS3 Performance Edition: 407 pk, 300 km/h

De Audi RS3 Performance Edition onderscheidt zich in de eerste plaats met zijn vermogen, al is een ‘boost’ van 400 naar 407 pk nu niet direct wereldschokkend. Het betekent wel dat dit de eerste nieuwe RS3 is die meer pk’s heeft dan de RS3 van de voorgaande generatie, dus dat is mooi meegenomen. Nog zo’n symbolisch dingetje: de topsnelheid ligt 10 km/h hoger dan bij een reguliere RS3 en daarmee haalt hij de 300 km/h. Het ‘gentlemens agreement’ dat dicteert dat Duitse auto’s 250 kunnen, lijkt definitief aan flarden.

Het koppel van de RS3 blijft met 500 Nm gelijk, maar is wel iets langer beschikbaar. De RS3 Performance heeft standaard de adaptieve dempers die normaal gesproken optioneel zijn en staat op Pirelli P Zero ‘Trofeo R’-banden. Die zijn aangebracht op 19-inch ‘Motorsport’-wielen in donkergrijs, die weer een mooi doorkijkje vormen op de in dit geval standaard aanwezige keramische remmen. Audi onderstreept gezien de beelden graag dat het nogal makkelijk driften is met zo'n RS3, al is niet helemaal duidelijk waarom de vier zwarte ringen niet gewoon keurig op een rijtje staan.

Aan de buitenkant moet je verder bijzonder goed kijken om de Performance Edition te herkennen. Audi spreekt van zwarte logo’s en een zwart sportuitlaatsysteem, maar dat zijn beschikbare en veelgekozen opties op de reguliere RS3. Het interieur wordt standaard voorzien van de normaliter optionele kuipstoelen en profiteert bijvoorbeeld ook van allerlei blauwe accenten.

Als bonus is er nog één zichtbaar kenmerk: de digitale koplampen projecteren een finishvlag en het getal ‘300’ op straat. Jawel. De Audi RS3 Performance Edition is er als sedan en als Sportback, maar wel in beperkte mate. In totaal komen er namelijk maar 300 exemplaren.