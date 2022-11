Audi Q8 e-tron: nieuwe naam en meer bereik voor Audi E-Tron

De Audi E-Tron werd in 2018 met nogal veel bombarie onthuld als Audi’s eerste EV. Inmiddels kennen we ook de Q4 e-tron en de lage Audi E-Tron GT. In de toekomst kunnen we meer elektrische SUV’s verwachten, en dus is het tijd voor een naamsverandering voor het ‘oermodel’. Audi kiest daarbij voor ‘Q8 e-tron’. Dat maakt hem op papier groter dan hij daadwerkelijk is, want met zijn formaat haalt de Q5-achtige E-Tron het niet bij de Q8 die we nu al kennen. Audi kiest echter voor deze naam omdat de Q8 e-tron voorlopig de dikste elektrische SUV van het merk blijft. Reken er dan ook gerust op dat de uiteindelijke opvolger van dit model een stuk groter zal zijn dan de huidige Q8 e-tron.

Anders dan de naamswijziging doet vermoeden, is er aan de buiten- en binnenkant niet zoveel spannends te bespeuren. Elders op de site gaan we op een video nader op de details in, maar het grootste nieuws is eigenlijk de grille. Die loopt nu onder de koplampen door en kent een gewijzigde indeling. Opvallend is dat de lichtunits aan voor- en achterzijde de strijd zonder kleerscheuren overleven. Audi heeft naar eigen zeggen getwijfeld over wijzigingen op dit vlak, maar stelt dat met name de koplampen te herkenbaar zijn om te veranderen. Audi heeft wel de technologie in de ‘Digital Matrix Led’-koplampen aangepast, zodat ze nu nog meer functies hebben dan voorheen. Verder krijgen de koplampen wat optische ondersteuning in de vorm van een ledstrip, die boven in de grille is geplaatst en beide lichtunits met elkaar verbindt. Uiteraard blijft de E-Tron, zij het nu onder de naam Q8 e-tron, leverbaar als reguliere SUV en als schuin aflopende Sportback.

Het interieur blijft zelfs helemaal intact, op wat kleine verschillen in gebruikte kleuren en materialen na. Zo subtiel als Audi hier echter te werk gaat, zo rigoureus snijdt het merk in het onderhuidse van de E-Tron. Als Q8 e-tron gaat de auto namelijk verder waar de oorspronkelijke E-Tron stopte, of het nu gaat om vermogen of actieradius. Laten we beginnen bij het accupakket. Dat was voorheen in de E-Tron 50 65 kWh groot, terwijl de duurdere 55- en S-versies 87 kWh aan stroom konden laden. Bij de Q8 meet het accupakket van de Q8 E-Tron 50 al 89 kWh, groter dus dan het krachtigste accupakket van voorheen. De 55 en de S keren eveneens terug, maar hebben nu een accu van maar liefst 104 kWh aan boord.

De actieradius groeit uiteraard lekker mee. Waar de meest ongunstige Audi E-Tron – de non-Sportback 50 – voorheen zelfs in theorie maar 300 kilometer ver kwam, heeft de Audi Q8 e-tron een actieradius van minimaal 480 kilometer. Opnieuw is dat méér dan wat de topper op dit vlak tot nu toe voor elkaar krijgt. De nieuwe Q8 e-tron komt met het grotere 55-kWh accupakket zelfs tot 580 kilometer ver, tegen 446 kilometer voor de gunstigste uitvoering van het huidige model. De Audi Q8 e-tron S heeft met zijn drie elektromoten en grote wielen toch nog altijd een theoretische actieradius van zo’n 500 km.

Aan het vermogen van de 55- en S-versies wordt niet getornd, maar met respectievelijk 408 en 503 pk was er op dat vlak ook weinig reden tot klagen. Het basismodel, de Q8 e-tron 50, gaat er wel op vooruit, en levert nu 341 in plaats van 313 pk. De sprint van 0 naar 100 is daarmee in 6 seconden achter de rug. De Q8 e-tron 55 klaart dat klusje in 5,6 tellen, in de S is het in 4,5 seconden voorbij. De laadsnelheid is tevens verbeterd. Aan de snellader komt de S nu tot 150 kW, de andere varianten tot 170. Dat is niet meer wereldschokkend, maar gewoon netjes.

Typeplaatjes en logo’s

Ter afsluiting moeten we het toch nog over een uiterlijke wijziging hebben: het typeplaatje. Uiteraard staat er nu ‘Q8’ op de klep, maar dat is niet wat we bedoelen. Audi introduceert op de Q8 e-tron namelijk een herzien merklogo en een ander lettertype en frisse kleurstelling voor de typeaanduiding. Het embleem is die van het tweedimensionale type dat al een tijdje op het stuurwiel van de Q4 e-tron te vinden is. Aan de buitenzijde van een Audi zagen we het niet eerder, maar dat verandert dus met deze Q8 e-tron. Het beeldmerk is volledig vlak en heeft een zwarte rand om een witte invulling.

Wie een ‘optiekpakket zwart plus’ bestelt, krijgt donkergrijze logo’s. Daarmee zijn de Audi-ringen in dat geval iets beter zichtbaar dan nu, want op dit moment is het eveneens embleem zwart. Nu het toch over zwart gaat: ook voor de andere typeplaatjes neemt Audi afstand van chroom. Het ‘Q8’ op de klep is dus ongeacht de uitvoering altijd in zwart uitgevoerd, en in een nieuw lettertype dat Audi tevens op andere modellen gaat gebruiken. Meer details zijn op de B-stijl te vinden, in een klein en matzwart-op-zwart-lettertje. Daar staat dan bijvoorbeeld ‘Audi Q8 Sportback e-tron quattro’, maar geen 50 of 55. De verwijzing naar het type krachtbron is in het geheel niet meer op de Q8 e-tron te vinden, dus voor de buren hoef je die 55 alvast niet meer aan te schaffen.

Wat het kost om een Audi Q8 e-tron te bezitten, weten we binnenkort. De marktintroductie staat voor februari 2023 gepland.