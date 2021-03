Audi Q6 e-tron op komst

Audi breidt de komende jaren het volledig elektrische aanbod verder uit. Per 2025 wil het 20 modellen aanbieden die volledig elektrisch leverbaar zijn. Puur elektrische auto's van Audi zijn er nu nog niet veel. We kennen de E-tron, de E-tron GT en daar komen binnenkort de Q4 e-tron en Q4 e-tron Sportback bij. In 2022 volgt de Q6 e-tron, waarvan de komst nu is bevestigd door Audi-CEO Markus Duesmann.

Duesmann meldt dat de Q6 e-tron in Ingolstadt gebouwd wordt, in de fabriek die omgetoverd wordt voor de productie van auto's op het PPE-platform. Dat verraadt direct wat we er grofweg van mogen verwachten. De PPE-basis, Premium Platform Electric, is bestemd voor de premiummerken van de Volkswagen Group. Eerder vernamen we al dat Porsche deze basis zal gebruiken voor de nieuwe, elektrische Macan, dus reken erop dat de Q6 e-tron de Audi-neef van die auto wordt.

Als Audi trouw blijft aan z'n naamgeving en bijbehorend formaat, komt de Q6 qua formaat tussen de Q5 en Q7 in te zitten. De kans is ook groot dat er net als bij de Q4 e-tron en de Q5 een Sportback-versie van komt. Qua specificaties mogen we op veel rekenen vanwege het nieuwe platform. Dat is immers vast weer een stap vooruit ten opzichte van de basis van de E-tron GT en Taycan. Snelladen met 270 kW laadvermogen of meer en een rijbereik van ruimschoots boven de 500 km is dus wel een beetje de minimale inzet.

Audi zegt dat de Q6 e-tron de komst van meer op PPE-basis tronende Audi-modellen aftrapt. Genoeg om naar uit te kijken dus. Zoals gezegd begint Audi de productie volgend jaar, maar wie weet vindt de onthulling nog net dit jaar plaats.