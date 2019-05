Audi Q5 55 TFSI-e beter belicht

Tijdens de Autosalon van Genève presenteerde Audi plug-in-versies van zowel de Q5 als de A6, A7 en A8. Net als de A6 en A7 maakt de Q5 kennis met twee stekkerversies: de 50 TFSI-e en de 55 TFSI-e. Die tweede variant heeft een krachtiger aandrijflijn, waarover Audi nu meer informatie vrijgeeft.

We wisten al dat aandrijflijn in de Q5 55 TFSI-e in tegenstelling tot de 50 TFSI-e, niet 299 pk, maar 367 pk en 500 Nm krachtig is. De 2.0 TFSI levert 252 pk en 370 Nm, terwijl de elektromotor 143 pk en 350 Nm opwekt. Nieuw is de overige informatie. Schakelen gaat door middel van een zeventraps S-tronic-transmissie en de plug-in is in staat om in 5,3 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Zijn topsnelheid: 239 km/h.

Relevanter bij een plug-in hybride is natuurlijk de afstand die geheel elektrisch kan worden gereden. Audi spreekt over een elektrisch WLTP-bereik van 'meer dan 40' kilometer. In elektromodus is de topsnelheid beperkt tot 135 km/h.

De Q5 55 TFSI-e heeft een 14,1 kWh groot accupakket, dat onder de bagageruimte is gemonteerd. Onder normale omstandigheden is de stekker-Q5 voorwielaangedreven, maar als de omstandigheden erom vragen, wordt ook vermogen naar de achteras gestuurd. Met een 400V/16A-lader is de Q5 in tweeënhalf uur vol te laden. Thuis aan de stekker? Dan moet je zo'n zes uur geduld hebben.