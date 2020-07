Audi Q4 Sportback E-tron Concept klaar voor onthulling

In de eerste én waarschijnlijk enige teaser meldt Audi dat het morgen de nieuwe Q4 Sportback E-tron presenteert. Het gaat naar eigen zeggen nog om de concept-versie, maar de ontwikkeling van de Q4 Sportback E-tron belooft al in een ver gevorderd stadium te zijn. Dat is al goed te zien op het eerste beeld dat Audi met de wereld deelt. Hierbij toont men een groot gedeelte van de neuspartij. Hoewel de koplampen, in tegenstelling tot andere Audi's, nog in losse stukken verdeelde ledstrips krijgen, lijkt de rest van het front klaar voor productie. Op de concept-auto worden daarbij zelfs al normale zijspiegels geplakt. Komt de auto al daarbij enigszins bekend voor? Dat kan goed kloppen. Afgelopen maart presenteerde Audi de 'reguliere' Q4 E-tron Concept.

De Q4 Sportback E-tron wordt straks als compactere broer van de huidige E-tron in de showroom geparkeerd. De Sportback-aanduiding verklapt dat de Q4 E-tron die we morgen te zien krijgen een aflopende daklijn krijgt. Denk hierbij aan vergelijkbare daklijnen als bij de Audi Q3 Sportback of E-tron Sportback. Deze wordt dus straks als tweede Q4 E-tron aan het gamma toegevoegd. Over de techniek is nog niks bekend gemaakt, maar reken op de dezelfde motorisering als bij de voorgaande Q4 E-tron Concept en bij de reguliere E-tron. Dit zouden dus moeten inhouden dat de Q4 Sportback E-tron 50 en 55 Quattro-versies tot zijn beschikking krijgt. Hierbij is de elektromotor te allen tijde goed voor een vermogen van minstens 300 pk en liggen er verschillende accupakketten (71 tot 95 kWh) klaar waardoor de Audi zo'n 450 kilometer kan afleggen.

Morgen wordt er meer bekendgemaakt. In de avond volgt de officiële onthulling van de Audi Q4 Sportback E-tron Concept.