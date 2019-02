Audi Q4 e-tron in beeld

AutoWeek wist op basis van een gesprek met Andreas Mindt, Head Exterior Design bij Audi, begin januari al te melden dat Audi een nieuwe concept-car zou meebrengen naar de Autosalon van Genève. Dat nieuwe studiemodel zou volgens Mindt vooruitblikken op een nieuwe, compactere elektrische SUV. Nu heeft Audi de eerste schetsen van die showauto vrijgegeven.

Audi noemt zijn nieuwe studiemodel 'Q4 e-tron' en dat doet vermoeden dat de auto tussen de Q3 en Q5 een plekje krijgt in het modellengamma van het merk. De 'coupéversie' van de Q3 die al diverse keren in camouflagetrim is gesnapt, zou daarom best eens Q3 Sportback in plaats van Q4 kunnen gaan heten. Terug naar deze nieuwe showauto.

Volgens Audi komt de Q4 e-tron "[...] eind 2020/begin 2021" op de markt. Dit jaar nog wordt de E-Tron Sportback, de coupéversie van de al op de markt gebrachte E-tron, aan Audi's EV-gamma toegevoegd. Wat er onder de koets van de Q4 e-tron schuilgaat, is nog even onbekend. Reken op een auto met een accupakket met een capaciteit van minimaal 50 kWh en een actieradius van minstens 300 kilometer. Volgens Mindt lijkt de productieversie zeer sterk op deze concept-car, al is het ontwerp van de auto op deze schetsen natuurlijk nog even extra aangezet.

Op het instrumentarium zien we het getal 350 staan en ook het accupercentage van 82 procent valt af te lezen. Als die 350 de resterende actieradius in kilometers is, zou dat beteken dat de auto met een 100 %-lading 427 kilometer ver kan komen. Kleine kanttekening: de tijdsaanduiding heeft de A.M.-toevoeging en rechts onderin lijkt de temperatuur op 68 te staan, waarschijnlijk gaat het om Fahrenheit. Dat zou erop wijzen dat de actieradius in mijlen zou zijn, maar een actieradius van 686 mijlen lijkt ons niet realistisch. We zullen zien.