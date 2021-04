Highlights

Audi's eerste MEB-model

Als Q4 én als Q4 Sportback

Drie elektrische aandrijflijnen

Vanaf juni in Nederland, Sportback volgt later

Prijzen bekend

Audi trekt in een vloeiende beweging het doek van niet één, maar van twee nieuwe elektrische SUV's. Dit zijn de Q4 e-tron en Q4 Sportback e-tron, elektrische hoogpotigen die net als de Skoda Enyaq iV, Volkswagen ID4 en ID3 en straks tal van andere elektrische Volkswagen-producten op het modulaire MEB-platform staan. Het feit dat de Q4 e-tron en Q4 Sportback e-tron gelijktijdig hun publieksdebuut bleven, is enigszins opvallend. Tussen de conceptuele voorbodes van het tweetal zat immers dik een jaar tijd en normaliter introduceert Audi de Sportback-variant van een nieuw model ongeveer een jaar later na de lancering van de conventioneler gelijnde versie.

Het feit dat de Q4's op bekende leest zijn geschoeid, maakt ze echter niet minder interessant. Zowel de reguliere Q4 e-tron als 'coupébroer' Q4 Sportback e-tron is net als de Volkswagen ID4 4,59 meter lang en heeft een wielbasis die met 2,77 meter gelijk is aan die van die elektrische Volkswagen.

Aandrijflijnen

Het mag geen verrassing heten dat de Q4 e-tron en Q4 Sportback e-tron beschikbaar komen met bekende elektrische aandrijflijnen. Zo is de instapversie van de elektrische SUV's de 35 e-tron met een 170 pk en 310 Nm sterke elektromotor op de achteras. Die elektromotor put zijn levenslust uit een 52 kWh groot accupakket. De Q4 e-tron scoort daarmee een WLTP-actieradius van 341 kilometer, de Q4 Sportback komt met een bereik van 349 kilometer iets verder. Beide versies sprinten in 9 tellen naar een snelheid van 100 km/h en mogen tot 1.000 kilo trekken. De 52 kWh accu kan tot 7,4 kW (AC) geladen worden en kan tot 100 kW snelladen. Deze instap-Q4 legt zo'n 1.890 kilo in de schaal.

Hoger op de krachtladder staan de eveneens achterwielaangedreven Q4's 40 e-tron die een 204 pk en 410 Nm sterke elektromotor hebben. De 40 e-trons hebben direct het grotere 77 kWh accupakket waarmee de reguliere Q4 e-tron 520 kilometer ver komt. De Q4 Sportback e-tron schopt het naar verwachting zelfs tot een WLTP-bereik van 528 kilometer. Beide Q4's sprinten als 40 e-tron in 8,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h en kunnen net als de 35 e-trons een maximaal 1.000 kilo trekken. De 77 kWh-accu kan aan een reguliere AC-lader met 11 kW geladen worden en kan aan een DC-snellader tot 125 kW laadvermogen aan. Het gewicht van deze middelste versie bedraagt zo'n 2 ton.

De voorlopige topversie van de Q4's e-tron is de 50 e-tron Quattro. Deze dankzij twee elektromotoren vierwielaangedreven variant heeft dankzij een 204 pk sterke elektromotor achter een een 110 pk sterke unit voor een systeemvermogen van 299 pk en 460 Nm, goed voor een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h in 6,2 tellen. Ook deze versie heeft de 77 kWh accu, maar de 50 e-tron Quattro komt er door zijn krachtigere elektromotoren iets minder ver mee. De Q4 e-tron haalt als 50 e-tron Quattro een actieradius van 488 kilometer, de Sportback-variant perst 497 elektrische WLTP-kilometers uit het pakket. Met deze versie kun je maximaal 1.200 kilo trekken. De 50 e-tron Quattro weegt 2.140 kilo. De topsnelheid is afgeregeld op 180 km/h, de 35 en 40 e-trons schoppen het tot 160 km/h.

Het is enigszins opvallend dat de sterkste versie van de Q4's e-tron 299 pk sterk is, daar de Volkswagen ID4 en Skoda Enyaq iV op termijn een 306 pk sterke topversie krijgen. 299 pk is echter een waarde die we bij Audi ook bij de 50 TFSI-motoren zien, wellicht dat dat heeft meegespeeld. Audi zegt tegen AutoWeek dat het gedurende de levenscyclus van de Q4 e-tron zal uitvogelen of het ook met een heftige RS-versie komt, de Q3 en Q3 Sportback hebben immers ook versies met die magische tweelettercombinatie, hetzelfde geldt voor de E-tron GT. Interessant is overigens de draaicirkel van de Q4's e-tron, die is met 10,1 meter namelijk kleiner dan die van Audi's kleinste model: de A1 Sportback.

Versies met het S line-pakket krijgen onder meer een sportonderstel dat de elektrische SUV's 1,5 centimeter dichter tegen het asfalt legt. Ook is het mogelijk om middels Audi Drive Select, standaard op de Q4 Sportback e-tron, uit diverse rijmodi te kiezen. Ook optioneel is progressieve stuurbekrachtiging.

Exterieur

De Q4 e-tron en Q4 Sportback lijken behoorlijk op hun conceptuele voorgangers. De carrosserievorm van de Sportback levert de auto een aerodynamisch voordeel op. De cW-waarde van de Q4 e-tron bedraagt 0,28 terwijl de Q4 Sportback e-tron hier een waarde van 0,26 noteert. De Q4's e-tron hebben zoals tegenwoordig populair over twee lagen verdeelde verlichting. In de bovenste laag zit de leddagrijverlichting, de ledkoplampen zitten er direct onder en smelten optisch enigszins samen met het zwarte 'masker' dat Audi's elektrische modellen van voren kenmerkt. Meer opvallende zaken: de Q4 Sportback e-tron heeft een achterspoiler die de achterruit in tweeën deelt. In de achterlichten van beide versies, opgebouwd uit segmenten, is een rood Audi-logootje zichtbaar. Ledkoplampen zijn standaard, ledmatrixkijkers zijn een optie. Met de matrixunits is iets bijzonders aan de hand. Ze hebben namelijk instelbare led-dagrijverlichting. Helemaal de vrije hand heb je niet, je kunt kiezen uit vier verschillende lichtsignaturen. Wie de duurdere koplampen bestelt, krijgt ook een lichtstrip die de achterlichten daadwerkelijk met elkaar verbindt. Er is lichtmetaal beschikbaar in de maten 19- tot 21 inch.

Interieur en gadgets

De Q4's profiteren net als z'n elektrische neefjes en nichtjes van de voordelen die een specifiek voor EV's bestemd platform biedt. Zo belooft het tweetal dankzij hun grote wielbasis en vlakke vloer behoorlijk ruim te worden. De bagageruimte van de reguliere Q4 e-tron heeft een inhoud van 520 liter, de Sportback-versie slokt opvallend genoeg 535 liter op. Gooi je de achterbank plat, dan wint legt de Sportback-versie het met 1.460 liter juist af tegen z'n broertje met minder sterk aflopende daklijn (1.490 liter). De interieurruimte zelf is volgens Audi vergelijkbaar met die van zijn grootste SUV, de Q7. Daarbij roept het merk trots dat je hoog in de voorste deurpanelen een 1,5 literfles kwijt kunt. De totale aflegruimte bedraagt net geen 25 liter.

Het interieur van de Q4's e-tron is helemaal Audi 2021 en zorgt optisch voor weinig verrassingen. Wel werkt Audi de boel meer dan in elk ander model af met gerecyclede materialen. Zo is de stoelbekleding in de S line-versies voor ruim 80 procent uit gerecyclede petflessen vervaardigd. Overigens zijn ook diverse verborgen delen van gerecyclede kunststoffen gemaakt, in totaal gaat het om 27 componenten.

Audi rust z'n eerste MEB-model optioneel uit met de Virtual Cockpit en de SUV's zijn leverbaar met een head-updisplay dat gebruikmaakt van AR-techniek. Het projecteert informatie voor de bestuurder alsof het zich zo'n tien meter verderop op de weg bevindt. Het systeem geeft onder meer de te aan te houden rijstrook 'op de weg' aan en is op dezelfde manier in staat aan te geven welke bocht je moet nemen. Natuurlijk zijn er weer diverse soorten infotainmentsystemen beschikbaar. De versie met het de meest uitgebreide functies heeft is 11,6 inch groot en is dus nog groter dan dat in de E-tron GT (10,1 inch). Audi zegt 80 procent minder losse opties aan te willen bieden en brengt het gros van z'n extraatjes onder in een drietal pakketten met één overkoepelend pakket met veiligheidssystemen. Saillant detail voor de Audi-kenner: voortaan is Sonis de partner die het merk aanhaakt voor de geluidsinstallatie. Voorheen was dat Bang & Olufsen.

Dankzij het optionele Adaptive Cruise Assist is de Q4 e-tron zich netjes in het midden van de rijbaan te houden, daarbij houdt de SUV ook afstand tot de voorliggers.

Prijzen en beschikbaarheid

De Audi Q4 e-tron heeft een voorlopige vanafprijs van € 48.295. Dat bedrag is voor de 170 pk sterke Q4 35 e-tron als Launch Edition. De 204 pk sterke Q4 40 e-tron moet als Launch Edition minimaal € 52.815 opbrengen. De eerste exemplaren worden naar verwachting in juni geleverd. De prijzen van de 299 pk krachtige Q4 50 e-tron volgen later, hetzelfde geldt voor de prijzen van de na de Q4 e-tron op de markt te brengen Q4 Sportback e-tron. Alle prijzen van de Q4 e-tron vind je hier.

E-tron: de toekomst

Audi's lijn met elektrische e-tron-modellen groeit gestaag. De simpelweg E-tron en E-tron Sportback geheten SUV's zijn er inmiddels al even, maar zijn in tegenstelling tot wat je wellicht zou verwachten géén zogenoemde dedicated EV's. Het tweetal staat namelijk op een voor elektrische aandrijflijnen geschikt gemaakte versie van het MLBevo-platform dat ook onder auto's als de A6 dienstdoet. Sinds dit jaar heeft Audi ook de aan de Porsche Taycan gerelateerde E-tron GT op de menukaart staan, een sportieve elektrische GT die van Porsches J1-basis gebruikmaakt. De Q4 e-tron en Q4 Sportback e-tron zijn de nieuwste, maar zeker niet de laatste elektrische toevoegingen aan het Audi-gamma. Zo komt Audi onder meer met een reeks elektrische modellen die op het samen met Porsche ontwikkelde PPE-platform komen staan. Volgend jaar trekt Audi het doek van de Q6 e-tron, een nieuwe elektrische SUV die de eerste Audi op dat nieuwe platform wordt. Overigens komt Porsche onder andere met een elektrische Macan op dat platform.