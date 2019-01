Audi PB 18 e-tron in productie

Audi heeft het maar druk met zijn e-tron-project. Vanavond zijn we te gast bij het Mission Zero Event in Amsterdam, waar de nieuwe Audi-baas Bram Schot verrast met het nieuws dat de afgelopen zomer op Pebble Beach onthulde PB 18 e-tron concept car daadwerkelijk in productie gaat.

Dat de strijd om de hegemonie in de wereld van de premium EV's afgelopen jaar in alle hevigheid is losgebarsten, blijkt alleen al uit de hoeveelheid aandacht die Audi de laatste tijd op zijn e-tron-project probeert te vestigen. Zelden kreeg een nieuwe Audi zoveel publiciteit als deze auto, die het elektrische tijdperk voor Audi moet inluiden.

Vanavond gebeurt dat in ons eigen Amsterdam met het Mission Zero Event. Bij die gelegenheid verklapt de nieuwe, Nederlandse topman van Audi, Bram Schot, dat de afgelopen zomer op het Concours d'Elegance van Pebble Beach onthulde concept car Audi PB 18 e-tron, daadwerkelijk in productie gaat. Als 'grapje' weliswaar, maar met een oplage van vijftig stuks duurt het wel even voor je bent uitgelachen.

Met 680 pk gecombineerd vermogen en 830 Nm koppel is de PB 18 e-tron in elk geval een potent collectors item. Meer details en wellicht de prijs hopen we je binnenkort te kunnen melden.