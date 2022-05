Audi: ‘onze laatste verbrandingsmotor zal onze beste zijn’

De elektrificatie gaat in hoog tempo en vanaf 2026 zijn alle nieuws Audi’s helemaal elektrisch, toch zitten nog een jaar of acht, negen ICE’s in het gamma. Hoe blijft Audi winstgevend tijdens die transitie?

Audi investeert €18 miljard in de elektrificatie en hybridisatie tussen nu en 2026. Vanaf dat jaar heeft het merk meer dan twintig volledig elektrische modellen en zijn alle nieuwe modellen uitsluitend elektrisch. We spreken Hildegard Wortmann, in de Raad van Bestuur van Audi verantwoordelijk voor de verkoop. Sinds februari is ze dat bovendien voor de hele Volkswagen Group. Ze werkte eerder voor onder meer BMW en Mini.

Hoe willen jullie klanten die te ver van laadpunten af zitten of om een andere reden nog even aan benzine of diesel willen vasthouden?

“Het gaat nu al heel hard met de elektrificatie en dat tempo neemt alleen maar toe. Dat zien we ook in alle markten, geen enkele blijft achter. Sommige moeten alleen van verder komen, zoals Spanje, waar de infrastructuur nog te wensen overlaat. En dat is mooi, want CO2-reductie is keihard nodig en elektrisch rijden is daarin een sterk wapen. Je zult tot 2026 nog een hoop nieuwe toevoegingen aan ons portfolio aan verbrandingsmotoren zien. We hebben altijd gezegd dat onze laatste verbrandingsmotor ook onze beste zal zijn en de auto’s met die motor zitten nog een jaar of acht, negen in het gamma. Zo hebben we ook na 2026 nog een aantal jaren keuze uit moderne ICE’s, voorzien van de allernieuwste technologie. We gaan grote verschillen ziet tussen de markten. Veel zijn tegen 2026 al volledig elektrisch, andere hebben nog een grote vraag naar ICE’s. Wij kunnen beide bedienen.”

Financieel moet het een enorme aderlating zijn om verbrandingsmotoren volledig los te laten.

“Het besluit om naar elektrisch te gaan, is onomkeerbaar. De toekomst is elektrisch. Kijk maar naar de recentste klimaatrapporten: dat is een schreeuw om actie, we kunnen ons geen gedraal meer veroorloven en elektrisch rijden is de meest efficiënte manier om onze mobiliteit CO2-neutraal te maken. Onze EV’s zijn al winstgevend en dat zal over een jaar of twee op hetzelfde niveau zitten als met onze conventionele modellen. Dat heet evolutie. Juist op dit gebied is het belangrijk gebruik te maken van synergiën binnen de Volkswagen Group. In onze industrie is schaalgrootte alles en met ruim tien miljoen auto’s per jaar staan we op dat gebied heel sterk tegenover welke concurrent ook. Ook binnen de Audi Group (Audi is binnen Volkswagen ook verantwoordelijk voor Lamborghini, Bentley en Ducati; red.) halen we echter veel winst uit onderlinge samenwerking.”

Is het in de huidige markt, met crisis op crisis, niet lastig om winstgevend te blijven?

“Er kwamen afgelopen jaar allerlei effecten bij elkaar, maar door de hoge vraag in combinatie met leveringsmoeilijkheden kwamen wij in een sterke onderhandelingspositie. Ook hebben we wat uit de hand gelopen incentivekosten weten op te ruimen, zodat we weer normaal en gezond zaken kunnen doen. Daarnaast is het aandeel van de hoger geprijsde modellen – dus ook met grotere winstmarges – in onze mix flink gegroeid. Denk aan de Q7 en Q8. Ook hebben we kunnen profiteren van gunstige valutakoersen. Zo kunnen we meer winst maken met minder volume. Die les hebben we geleerd: het gaat niet om meer volume, maar om winstgevend volume. Ik zit al meer dan twintig jaar in deze industrie en het ging altijd om volume, daar werd succes aan afgemeten. Die tijd is voorbij.”