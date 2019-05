Audi neemt afscheid van TT, toekomst R8 onzeker

Bram Schot had tijdens de aandeelhoudersvergadering meer nieuws voor ons in petto. De Nederlandse CEO van Audi heeft aangegeven hoe de toekomst van de sportieve TT en R8 eruit gaat zien.

Om maar met de deur in huis te vallen: de toekomst van de TT ziet er niet heel rooskleurig uit. Schot laat tijdens de conferentie weten dat het model binnen enkele jaren wordt afgewisseld met een nieuwe speler. Zijn vervanger belooft in dezelfde prijsklasse te gaan opereren, maar wordt dan geheel elektrisch aangedreven. Dat duurt echter nog even, want eerst mag een speciale TT Quantum Gray Edition wat kopers naar de showroom trekken. Die showroom hoeven we trouwens niet meer letterlijk te nemen, want met de speciale TT geeft Audi gelijk het startschot voor een nieuw systeem waarbij klanten hun nieuwe auto online kunnen bestellen.

Naast de TT heeft Audi uiteraard ook nog de R8 in het portfolio zitten. Over de toekomst van deze ultrasportieve speler houdt Schot het vager. “Hebben we een opvolger met een verbrandingsmotor nodig? Past dat in onze visie? De discussie zal ons daar een antwoord op geven.”