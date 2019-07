Audi hangt prijskaartje aan A6 Allroad

De configurator van de stoere Audi A6 is vanaf vandaag geopend met een basisprijs van €89.230. Voor dat geld levert Audi de A6 Allroad met de instapdiesel. Dat is een 3.0 V6 TDI met 231 pk en 500 Nm koppel. Een achttraps tiptronic automaat is de standaard, een sprint vanuit stilstand neemt 6,7 seconden in de beslag. De dieselmotor wordt elektrisch ondersteund door een 48V mild-hybride systeem. Standaard is de auto voorzien van het uitgebreide MMI-multimediasysteem, adaptieve luchtvering en elektrisch bedien- en verwarmbare voorstoelen.

De 3,0-liter V6-diesel is ook leverbaar met 286 pk en 349 pk. De prijzen voor deze versies bedragen €95.650 en €100.150. Optioneel levert Audi de A6 Allroad als Pro Line Plus met standaard matrix ledkoplampen, 22-voudig instelbare comfortstoelen en ‘Valcona’ leren bekleding. De meerprijs voor dit pakket bedraagt €3.500. Benzinerijders moeten nog even geduld hebben, want later dit jaar lepelt Audi de 340 pk sterke 3.0 V6 benzinemotor in de opgehoogde A6. Prijzen voor die variant zijn nog onbekend.