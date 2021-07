Audi Grand Sphere Concept: toplimo van de toekomst?

Met de studiemodellen Sky Sphere, Grand Sphere en Urban Sphere toont Audi hoe het volgende hoofdstuk van het merk eruit komt te zien. De Sky Sphere lijkt een GT-achtige auto te worden, de Urban Sphere een cross-over/MPV-achtige en dan is er nog de Grand Sphere. Dat wordt, zoals de naam al doet vermoeden, een behoorlijk fors model. Het lijkt erop dat de fabrikant uit Ingolstadt daarmee vooruitblikt op een nieuwe toplimousine.

In een reeks schimmige foto's krijgen we nu meer te zien van de Grand Sphere. Het lijkt geen traditionele sedan te worden, want we zien een behoorlijk schuin aflopend dak met een dikke C-stijl. Althans, als je die zo kunt noemen, want de B-stijl ontbreekt. 'Suicide doors' bieden toegang tot de Grand Sphere en vervolgens tref je een uiterst ruim opgezet interieur. Twee luxe zetels voorin worden vergezeld door armsteunen met onder meer een luxe ogend plateau erin waarop je drinkglazen kunt zetten. Een plantje tussen de voorstoelen zorgt voor wat extra huiselijkheid. Achterin lijkt een vrij brede doorlopende bank te staan in plaats van separate stoelen. Dat kan geen kwaad, want er is verder qua autorijden vrij weinig te doen in de Grand Sphere. Er zit nog wel een futuristisch ogend stuur in, al weten we dat Audi met deze conceptauto's vooral ook vooruitblikt op de autonome toekomst. Het lijkt er dan ook op dat het stuur in zijn geheel uit het zicht is te plaatsen.

Audi wil met de Grand Sphere (en waarschijnlijk ook met de andere concepts) benadrukken dat interieurs in de toekomst een prominentere rol gaan spelen. Vanwege de elektrische aandrijflijnen en de hoge mate van autonoom rijden is er meer ruimte voor: "Digitalisering en vooral geautomatiseerd rijden zorgen er voor dat het interieur in het middelpunt van de belangstelling komt te staan. Wij willen onze modellen in de toekomst van binnenuit ontwerpen", aldus Audi's hoofd interieursdesign, Norbert Weber.