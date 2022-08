Audi bevestigt officieel Formule 1-deelname

Er werd al een aankondiging verwacht dit weekend en met deze teaserfoto is er geen twijfel meer over mogelijk: Audi gaat meedoen in de Formule 1.

Eerder deze week werd al zo goed als zeker dat Audi per 2026 mee gaat doen in de Formule 1. Nu deelt Audi zelf een teaserfoto die weinig meer aan de verbeelding overlaat. We zien de achterkant van een Formule 1-auto met een stukje Audi-livery erop. "Er komen meer ringen aan, hou het in de gaten," staat er vrij vertaald bij. Op de achtervleugel van de F1-auto staat het logo van de Formule 1, mocht er nog twijfel zijn over wat voor raceauto we hier zien.

Dikke kans dat Audi dit weekend in Spa bij de Grand Prix van België zijn toekomstplannen uit de doeken doet. Volgens de laatste geruchten neemt Audi een meerderheidsbelang in het Formule 1-team van Sauber, dat nu nog onder de vlag van Alfa Romeo actief is in de F1. Sauber zou voor Audi het chassis ontwikkelen en bouwen, terwijl Audi zelf zijn motoren gaat bouwen in het Duitse Neuburg. Zustermerk Porsche haakt zo goed als zeker aan bij Red Bull in 2026 en bouwt zijn motoren samen met Red Bull Powertrains. Waarschijnlijk laat moederbedrijf Volkswagen Group de twee dan dus tegen elkaar opboksen. We horen ongetwijfeld snel meer.