Audi 100 versus Toyota Camry - Dubbeltest - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

De voorloper van de Audi A6, de Audi 100, gold in 1991 als maatstaf in de hogere middenklasse. Een nog behoorlijk vers model dat plotseling een nog nieuwere Japanner tegenover zich geplaatst kreeg: de Toyota Camry. 30 jaar geleden zetten we de twee naast elkaar in een vergelijkende test.

Met de laatste generatie van de Audi 100 (die uiteindelijk na de facelift ook nog als A6 werd verkocht) zette Audi een auto neer die weer een duidelijke stap vooruit betekende ten opzichte van zijn voorganger. Concurrent Mercedes-Benz moest het nog stellen met de ijzersterke maar ook al wat verouderde W124 en ook de BMW 5-serie E34 was al een slagje ouder dan de 100. Toch zat de 100 echt niet ineens onbedreigd op de troon en ook kwam er plotseling concurrentie vanuit een hoek waaruit tot dan toe niet heel veel te vrezen was. Toyota presenteerde in 1991 namelijk de gloednieuwe Camry van de XV10-generatie. Een auto die op tal van fronten veel beter uit de verf kwam dan de Camry die we tot dan toe kenden in Nederland.

Om te beginnen had de Camry een voor zijn tijd bijzonder strak en modern uiterlijk. Als je ze zo 30 jaar later naast elkaar ziet, oogt de Audi 100 in zekere zin nog wat meer als een jaren 80-erfenis dan de Camry, terwijl er maar zo'n korte periode tussen de introductie van de twee zat. Maar goed, uiterlijk kan bedriegen. Om echt een goed beeld van deze nieuwe Japanner te krijgen, moesten we met zowel de Audi 100 als de Toyota Camry op pad.

Als we eenmaal plaats namen in de Camry, viel op dat het geheel een heel nette en ergonomische indruk maakte, maar net een beetje dat randje klasse miste dat de Audi 100 wel uitstraalde. "Het is als het verschil in stijl tussen Doris Day en Grace Kelly: beide uitstekende actrices, maar toch had Grace Kelly al iets koninklijks voordat ze prinses van Monaco werd", zo vergeleken we. Interieurs zijn wel vaker een zwakker punt geweest van Japanse auto's ten opzichte van Duitse concurrenten en dat was hier tot op zekere hoogte ook het geval.

Het kwam dus voor een belangrijk deel aan op de juist vaak indrukwekkende techniek uit het land van de rijzende zon. Dat zat in de Camry ook wel goed. Het weggedrag voldeed aan Europese maatstaven en hoewel de Audi 100 oneffenheden wat beteter weg werkte, viel de Camry bepaald niet tegen. Een grote pluspunt scoorde de Toyota met zijn 2,2-liter viercilinder, die net wat soepeler zijn werk deed dan de vijfpitter in de Audi. Ook het benzineverbruik viel net wat lager uit bij de Camry én bovendien was hij een fractie sneller dan de 100. Nog een ander pluspunt voor de Camry: met 517 liter bagageruimte was-ie een fractie ruimer achterin dan de 100 (510 liter). Op de achterbank had je in de Audi weer wat meer ruimte, maar dat zat ook in de Camry helemaal goed.

Toch bleef hangen hoe goed het totaalplaatje van de Audi 100 was als je ermee de weg op ging en daar had de Duitser toch nog wel een streepje voor op de Camry. Het voelde allemaal aan als net even wat 'meer auto'. De afwerking, wegligging, het geluid als je de deuren sloot, het totaalplaatje in het interieur. Uiteindelijk werd je echter flink aan het twijfelen gebracht als je de prijskaartjes van de twee auto's naast elkaar legde. De basisprijs van de Camry lag met fl. 48.850 maar liefst fl. 13.500 onder die van de Audi. Als je ze dan ook nog ongeveer gelijk wilde trekken op uitrustingsniveau, liep het prijsverschil zelfs op tot 18 mille. Een gat dat we eigenlijk niet konden verklaren. Ja, de Audi had over het geheel gezien nog een streepje voor, maar niet zo'n duur streepje. Toyota schoot met deze generatie van de Camry dus behoorlijk raak. In de verkoopcijfers wist de Camry echter maar één jaar de 100 te evenaren, maar de XV10-generatie pakte in 1992 met ruim 2.000 verkochte exemplaren wel het hoogste aantal ooit voor de Camry.