Audi 100 Coupé S (1973) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De zomer is begonnen en dus is het jachtseizoen voor klassiekerspotters in volle gang. Ook strakke exemplaren zoals deze Audi 100 Coupé S staan niet alleen maar verscholen in garages. In het Wild-hofleverancier Koen Smit pakte er dan ook meteen zijn camera bij toen hij 'm langs de weg aantrof.

Kort na de fusie van Auto Union en NSU kwam de nu Audi geheten fabrikant uit Ingolstadt met de Audi 100. Een auto die op conventionelere wijze de markt bediende dan zijn markante neef uit eigen huis, de NSU Ro80. Dat bleek de juiste aanpak, want de 100 verkocht als een dolle. Hoewel de kleinere Audi F103 (verkocht als Audi 60, 72, 75, 80 en 90) eigenlijk de stamvader van het moderne Audi is, kan de eerste Audi 100 als het model gezien worden waarmee Audi echt gevestigd werd. Dat het West-Duitse merk direct verschillende wegen wilde bewandelen, bleek wel toen het kort na de lancering van de 100 sedan ook met een coupé kwam: de 100 Coupé S.

De 100 Coupé S was qua ontwerp een kind van zijn tijd en als-ie in Italië op papier was gezet, had je het ook kunnen geloven. Toch was het ontwerp afkomstig van een Duitser en die had zich goed uitgeleefd op de basis van de 100. Hoewel vooral aan het front duidelijk te zien was dat het ging om een Audi 100, was bijna alles daarachter anders. Het ontwerp viel behoorlijk in de smaak en met ruim 30.000 geproduceerde exemplaren was de 100 Coupé S, toen het doek voor de eerste Audi 100 viel in 1976, zeker geen zeldzaamheid gebleven.

Het was tevens een auto die in zekere zin de basis legde voor sportief succes van Audi in het decennium dat volgde. Met prototypes van de eerste Audi 100 experimenteerde Ingolstadt met vierwielaandrijving. Ook werden er experimentele V8's van Porsche in de 100 Coupé S gelegd, die de achterwielen aandreven. Twee Audi's 100 Coupé S met die techniek aan boord vormden een proeftuin voor de Porsche 928, terwijl Audi zelf uiteindelijk met de Quattro een sportievere nazaat bracht voor de 100 Coupé S. De simpelweg Coupé geheten Audi die in 1980 verscheen was natuurlijk de rechtstreekse opvolger.

De 100 Coupé S die hier op de foto's staat te stralen, is in 1999 naar Nederland gekomen en bivakkeert sinds 2005 bij zijn huidige eigenaar. Het zou ons niets verbazen als door diegene (mogelijk vrij recent nog) een grondige restauratie is uitgevoerd. De 48-jaar oude Audi staat er bij om door een ringetje te halen. Smaken verschillen, maar de kleur vinden we ook geweldig. Zie vandaag de dag nog maar eens een Audi A5 of A7 te spotten met zo'n flitsende kleur!