Aston Martin verlengt garanties en serviceintervallen door corona

Eigenaren van een Aston Martin waarvan de garantie na 14 maart is verlopen of binnenkort gaat verlopen, behouden de fabrieksgarantie tot 30 juni. Voor Chinese Aston Martin-rijders geldt dat zelfs voor alle garanties die dit jaar zijn verlopen, omdat de lock-down daar al eerder van kracht was. De reden is uiteraard dat er nu toch niet of nauwelijks wordt gereden door het coronavirus.

Daarnaast versoepelt Aston Martin de voorwaarden voor die garantie. Waar het normaal verplicht is om de voorgeschreven onderhoudsintervallen strikt in acht te nemen, is het nu toegestaan om te wachten totdat de corona-storm is overgewaaid. Hier speelt ook de uitvoerbaarheid een grote rol, aangezien lang niet elke dealer nu geopend is of in staat is om onderhoudsbeurten in te plannen.