Aston Martin Vantage en DBX als Safety en Medical Car

Mercedes-Benz leverde sinds 1996 onafgebroken de Safety Cars en Medical Cars voor de jaarlijkse F1-festiviteiten, maar niet langer is het merk de enige leverancier. Tijdens het Formule 1-seizoen van 2021 verdelen Mercedes-Benz en Aston Martin de taken. Aston Martin zet de DBX in als Medical Car terwijl SUV DBX de rol van Medical Car op zich neemt.

De Aston Martin Vantage maakt tijdens de Grand Prix van Bahrein eind maart zijn debuut als Safety Car. Achter het stuur zit niemand minder dan Bernd Mayländer, een Duitse scheurneus die al meer dan twintig jaar Safety Cars bestuurt. Het is voor het eerst sinds 1996 dat Mercedes-Benz niet de enige fabrikant is die Safety Cars levert, al is het merk er ook dit jaar gewoon bij. Aston Martin zet niet alleen een sirene op het dak van z'n Vantage Safety Car, de auto krijgt er namelijk daadwerkelijk vermogen bij.

Het vermogen van de Aston Martin Vantage Safety Cars wordt met 25 pk opgekrikt. Daarmee levert de biturbo 4.0 V8, die overigens ook in de Mercedes-AMG GT Safety Car ligt, in de Vantage nu 525 pk en 685 Nm. Het koppel blijft daarmee gelijk, maar is wel in een breder toerenbereik beschikbaar. Met z'n nieuwe vermogen schiet de auto in 3,5 seconden naar een snelheid van 97 km/h (60 mph). Aston Martin zegt ook de automaat aangepakt te hebben, wat resulteert in kortere schakelmomenten. Meer aanpassingen? Zeker, aangepast spoilerwerk is goed voor bijna 156 kilo neerwaartse druk bij een snelheid van 200 km/h. Dat is zo'n 60 kilo meer dan bij de reguliere Vantage. Aston Martin past verder de stuurinrichting en het onderstel aan. Omdat de Safety Cars na een of meerdere ronden heftig scheurwerk op de baan zonder afkoelronde direct weer stationair draaiend worden stilgezet in de pitlane, is ook het koelsysteem aangepast. In het geval van deze Vantage Safety Car is het koelsysteem afkomstig van de Vantage GT4-raceauto. De Vantage is gespoten in de kleur Aston Martin Racing Grean, een voor de Vantage nieuwe lakkleur.

De Vantage Safety Car wordt verder volgehangen met zaken als extra antennes, een ledkentekenplaat, een extra camera en koplampen die verlichting die knippert zodra de auto de baan op gaat. Vanbinnen onderscheidt de Vantage Safety Car zich onder meer met speciale FIA-racestoelen met zespuntsgordels van z'n reguliere broertjes en zusjes. Op het dashboard zitten twee schermen waarmee de bestuurder en diens bijrijder diverse informatie toch zich kunnen nemen.

DBX

Ook voor de Aston Martin DBX is dit F1-seizoen een rol weggelegd. De SUV neemt namelijk de rol van Medical Car op zich. Net als de Safety Car is ook deze DBX in de kleur Aston Martin Racing Green gespoten, aangevuld met Lime Green-kleurige accenten. Het zal niemand verbazen dat ook de DBX over een led-lichtbalk op het dak, speciaal stickerwerk en de led-lentekenplaat komt te beschikken. De DBX, die zijn 550 pk en 800 Nm sterke biturbo 4.0 V8 van Mercedes-AMG behoudt, heeft onder meer twee brandblussers, een defibrillator en diverse medische hulpmiddelen aan boord. Het middelste deel van de achterbank is uit de DBX gesloopt, wat overblijft in het DBX-interieur zijn vier kuipstoelen met zespuntsgordels.

Mercedes-AMG

Zoals gezegd verdelen Mercedes-AMG en Aston Martin dit jaar de taken. De Safety Car van Mercedes-AMG is dit jaar weer de 585 pk sterke AMG GT R. De Medical Car is een Mercedes-AMG C 63 S Estate. De twee F1-benzen zijn voor het F1-seizoen van dit jaar in een nieuwe knalrode livery voorzien. De eerste werkdag van dit rode tweetal is op 18 april tijdens de Grand Prix in Imola.