Aston Martin in het rood ondanks sterk stijgende verkoop

Aston Martin krabbelde in 2021 weer enigszins op. Ondanks het feit dat het voor de auto-industrie geen gemakkelijk jaar was, groeide de verkoop van het Britse merk met maar liefst 82 procent. Wel staan er nog steeds rode cijfers in de boeken, al is de schade minder groot dan in 2020.

Die grote verkoopgroei is vooral te danken aan de DBX. Aston Martin verkocht in 2021 namelijk meer dan 3.000 exemplaren van de super-SUV, dat is ongeveer de helft van de totale verkoop. In totaal bracht Aston Martin het afgelopen jaar 6.178 auto's aan de man, een behoorlijke plus ten opzichte van de 3.394 auto's in 2020. Als gevolg daarvan steeg de omzet tot omgerekend €1,31 miljard. Het verlies van Aston Martin bedraagt echter omgerekend nog steeds €255 miljoen, al is het een behoorlijke verbetering ten opzichte van het verlies van omgerekend €558 miljoen dat het merk draaide in 2020.

Al met al lijkt Aston Martin dus aardig op weg te zijn om een ommezwaai te maken. Het merk wil het hele aanbod vanaf 2026 geëlektrificeerd hebben en komt in 2024 met een plug-in hybride variant van de DBX. Ook zegt het merk dat de eerste elektrische Aston Martin op de rol staat voor 2025. Welke vorm deze auto gaat aannemen, is nog niet bekend. Dit jaar staat de marktintroductie van de DBX 707 en de nieuwe V12 Vantage op het programma. Ook gaat Aston Martin verder met het leveren van hypercar Valkyrie. CEO Tobias Moers verwacht dat deze modellen en de mild-hybride DBX voor de Chinese markt dit jaar gaan zorgen voor een verdere groei van Aston Martin, geschat op acht procent. Verder moeten reorganisaties in de fabriek en de logistieke keten het merk meer kostenefficiënt gaan maken.