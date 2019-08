Aston Martin DBX debuteert komende december

Dat de Aston Martin DBX eraan komt, zal weinig mensen nog verrassen. De auto is nu al een tijdje geleden aangekondigd. Aston Martin laat nu weten hoelang we nog geduld moeten hebben.

Tot december! In een nieuwe teaser - die net zo goed een trailer van een nieuwe James Bond-film had kunnen zijn - krijgen we flitsende beelden van een in schaduw gehulde Aston Martin. Na schimmige beelden van zijn voorgangers, laat de neus van de nieuwe SUV zich even kort zien. De bijzonder vormgegeven mistlampen in de voorbumper vallen daar het meest in het oog. De in een rechthoek lopende lampen hebben een beetje een Volkswagen T-Roc-idee qua vormgeving.

We hebben de nieuwe DBX al meerdere keren in zijn gele gecamoufleerde jasje gezien. Wat professioneel inpakwerk weet het een en ander nog te verhullen. Aan het begin van deze zomer gaf Aston Martin nog een klein kijkje achter de schermen. De eerste DBX (pre-productie) rolde halverwege juni van de gloednieuwe productieband in Wales. Volgend jaar start de grote serieproductie.