Aston Martin DBX toont binnenste

Nog twee weken geduld moeten we hebben voordat we de Aston Martin DBX in levenden lijve kunnen bewonderen. In aanloop naar de onthulling komt het merk, hoe kan het ook anders, met een nieuwe teaser.

Waar menig teaser vaak veel tot de verbeelding over laat, pakt Aston Martin het zo vlak voor de onthulling minder subtiel aan. We nemen bij een foto namelijk plaats op de achterbank van de hagelnieuwe SUV en krijgen het nieuwe productierijpe dashboard voor het grootste gedeelte te zien! Op de foto wordt vrijwel elk stuk van het interieur met leer bedekt: van het dakbekleding tot de handgrepen en van de zonnekleppen tot de middenconsole. Voor de teaser is een lichtbruine leersoort gebruikt, maar naar verwachting beslaat het uiteindelijke palet nog een tal van andere kleuren. De voorste sportstoelen houden hun karakteristieke vorm, maar worden ook van top tot teen in het leer gehuld.

Qua vormgeving van het dashboard slaat Aston Martin een geheel nieuwe weg in. Een voor het merk immens scherm vult het grootste gedeelte van de middenconsole, de keuzeknoppen voor de transmissie worden op een bijzondere wijze boven dit scherm geplaatst. Onder het scherm vinden we twee roosters waaronder zich weer tal van knoppen voor de klimaatregeling bevinden. De achterpassagiers krijgen een eigen unit waarop ze het gewenste klimaat kunnen instellen. Een andere foto geeft een schimmig beeld van de nieuwe neus waar we herkenbare lijnen voor het merk op terugzien.

Aston Martin maakt gelijk een aantal prijzen bekend: in thuisland Groot-Brittannië kost de nieuwe DBX £158.000. In Duitsland stappen liefhebbers in de SUV na een investering van €193.500 en in Amerika bedraagt de minimale prijs $189.900. De Nederlandse prijs volgt in een later stadium.

Op woensdag 20 november is het moment daar: dan onthult Aston Martin de nieuwe DBX.