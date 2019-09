Aston Martin DBX krijgt 550 pk

Aston Martin geeft weer nieuwe informatie vrij over zijn op stapel staande SUV. De DBX wordt niet niet alleen de grootste Aston Martin met de grootste bodemvrijheid ooit, maar ook het model met de sterkste V8 die Aston Martin ooit in een straatauto leverde.

Aston Martin trekt in december het doek van de DBX, de eerste SUV van het merk. We wisten al dat die auto een van de planken van AMG afkomstige 4.0 V8 onder de kap krijgt, een van twee turbo's voorzien blok dat we onder andere kennen van de AMG GT. Het levert de DBX binnen de Aston Martin-familie een belangrijke titel op.

De DBX wordt namelijk de Aston Martin met de krachtigste V8 die het merk ooit in een auto leverde. Waar de biturbo V8 in auto's als de Vantage en DB11 goed is voor 510 pk, levert die achtcilinder in de DBX straks namelijk 550 pk en 700 Nm! Aston Martin mikt op een topsnelheid van boven de 290 km/h.

SUV's in de exotenklasse zijn geen unicum meer. Porsche heeft de Cayenne, Maserati de Levante, Lamborghini de Urus, Ferrari komt met de Purosangue en Aston Martin voegt zich aan het eind van dit jaar aan dat rijtje toe.. Daarmee is het SUV-aanbod van merken die zich veelal bezighouden met het voeren van lage, sportieve modellen in korte tijd een stuk groter geworden. De DBX, vernoemd naar het studiemodel dat hem in 2015 voorging, is al diverse keren in beeld gebracht. De teasercampagne blijkt in volle gang. De DBX wordt straks in St. Athan gebouwd.