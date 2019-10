Aston Martin DBX belandt op het internet

Hopelijk is iedereen wat bijgekomen van het lek-spektakel van gisteren. Vrijwel alle primeurs van de Tokyo Motor Show kregen we vooraf te zien. Nu laat nog een nieuwe telg zich op de gevoelige plaat vastleggen: dit is de nieuwe Aston Martin DBX.

Onze Spaanse collega’s van Autopista hebben de foto’s de wijde wereld ingestuurd. Gelukkig krijgen wij toestemming om de foto’s ook hier te delen, want Aston Martins eerste SUV laat zich vanuit alle hoeken zien. Hoewel de auto op sommige foto’s wat ongelukkig in beeld komt, is het wel vrij zeker dat deze foto’s tijdens een persshoot zijn geschoten. En hoewel de ingepakte prototypes al aardig wat prijs gaven, wordt nu veel meer duidelijk. Zo zien we nu duidelijk welke vorm de achterlichten krijgen: die van de Vantage! Ze volgen vrijwel precies dezelfde vorm. Net als bij de gecamoufleerde DBX-prototypes ontbreekt een achterruitenwisser.

De voorkant is helemaal in de Aston Martin-huisstijl geboetseerd, met de immense grille, typerende koplampen en luchthapper in de motorkap. Onder die motorkap lepelen de Britten een 550 pk 4.0 V8. De DBX ziet in een nieuwe fabriek in Wales het levenslicht. De officiële onthulling volgt in december, volgend jaar start de serieproductie.