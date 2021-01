In 1980 trok Aston Martin het doek van de Bulldog Concept. Een zeer opvallend vormgegeven supercar die een flinke dosis sportieve ambitie van het merk moest weerspiegelen. De Bulldog was voor zijn tijd de crème de la crème als het aankwam op wat Aston Martin kon maken. Het doel was om met de conceptauto een snelheid neer te zetten die de Bulldog op koers zou zetten om de snelste productieauto ooit te worden. Dat doel werd om twee redenen niet bereikt: de beoogde snelheid werd niet gehaald én de Bulldog haalde het serieproductiestadium nooit. Er werd er slechts één van gebouwd.

Bij de poging, nu dik 40 jaar geleden, werd een topsnelheid van 306 km/h geklokt, terwijl het doel was om minstens 320 km/h te halen. De Bulldog trok zijn pakweg 700 pk uit een later in de Lagonda gebruikte 5,3-liter V8 met in dit geval twee turbo's. Die middenmotor maakte in combinatie met de uiterst strak gelijnde koets in ieder geval wel een behoorlijk paradepaardje van de Aston Martin. Toch bleef er bij de heren die dicht bij het vuur stonden waarschijnlijk een teleurgesteld gevoel hangen, over het feit dat ze het snelheidsdoel niet hadden bereikt. In 1981, vlak na de poging, werd Victor Gauntlett bestuursvoorzitter van Aston Martin. Bij zijn zoon gaat het verhaal nu dik 40 jaar verder.

Gauntletts zoon Richard is namelijk de huidige eigenaar van de Bulldog. Na enkele omzwervingen, tussentijdse restauraties en aanpassingen is de Bulldog dus weer dicht bij de kring mensen waaruit-ie ooit ontstond. Gauntlett heeft nu besloten dat de Bulldog een kans moet krijgen om het record van destijds nog eens aan te vallen. Classic Motor Cars in Bridgenorth heeft de afgelopen anderhalf jaar in opdracht van Gauntlett de Bulldog tot op de laatste schroef gerestaureerd. Ook de V8 is uiteraard tegen het licht gehouden. Zodoende moet de auto in staat zijn om er nog een keer vol voor te gaan en hopelijk deze keer wél de 200 mph-grens te doorbreken. Aston Martins officiële testcoureur, Darren Turner, kruipt achter het stuur om dit te proberen. Wanneer het gaat gebeuren is helaas nog niet bekend, maar we zijn in ieder geval benieuwd of de poging nu wel slaagt!