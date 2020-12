Apk-plicht vervalt voor auto's van 50 jaar of ouder

De wetswijziging is nu helemaal doorgevoerd. Per 1 januari komend jaar vervalt de verplichte apk-keuring voor een auto op het moment dat deze 50 jaar of ouder is. Wie dus een auto bezit die op 1 januari 1971 of eerder op de weg is gekomen, is vanaf die dag dus al vrijgesteld. Eerder gold de vrijstelling enkel voor auto's van vóór 1 januari 1960. Minister Cora van Nieuwenhuizen licht in een persverklaring toe waarom dit besluit genomen is: “Oldtimers zijn vaak in handen van echte liefhebbers. Zij besteden veel aandacht aan het onderhoud van hun voertuig en gaan er relatief weinig mee de weg op. Om de eigenaren niet onnodig op kosten te jagen, hoeven zij als hun voertuig 50 jaar of ouder is straks niet meer naar de garage voor een verplichte keuring.”

Eerder dit jaar werd al bekend dat de minister dit van plan was. Toen werd er door Bovag en KNAC niet per se enthousiast op gereageerd. Beide organisaties denken namelijk dat lang niet iedere klassiekereigenaar zo goed voor zijn auto zorgt. De Bovag vreest dat sommigen dit als een 'vrijbrief' zullen zien om onderhoud te laten versloffen en dat er mogelijk gevaarlijke situaties door ontstaan. KNAC vindt het een beetje dubbel en vindt het fijn dat mensen 'niet op kosten worden gejaagd en zelf hun zaken kunnen regelen', maar zag de apk nog wel als een waardevolle manier om te checken of iedereen wel voldoende zorg besteedt aan zijn klassieker.

De prachtige Citroën DS op de foto hierboven schitterde overigens ooit in 'In het Wild'.