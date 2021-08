In de Verenigde Staten werkt men aan wetgeving om een vorm van een alcoholslot in auto's verplicht te maken. Over enkele jaren zouden nieuwe auto's dan moeten ingrijpen als ze 'merken' dat de bestuurder onder invloed is.

Wat we nu vooral kennen als alcoholslot is een blaasapparaat waar de bestuurder in moet blazen voordat de auto gestart kan worden. Dat is bedoeld voor mensen die gepakt zijn met een (veel) te hoog promillage alcohol in het bloed terwijl ze een auto bestuurden. In de Verenigde Staten wil men echter toewerken naar veel meer controle over alcohol in het verkeer door auto's standaard uit te rusten met technologie die de auto in staat stelt om in te grijpen. Dat meldt persbureau Reuters.

Het wetsvoorstel om dergelijke technologie te verplichten, ligt nu bij de senaat en is onderdeel van het maar liefst 1 biljoen dollar kostende infrastructuurplan dat president Biden eerder dit jaar aankondigde. In grote lijnen verlangt men dat de auto bijvoorbeeld via sensoren in het stuur, of door ooganalyse met camera's, kan registreren of de bestuurder onder invloed is en in dat geval kan weigeren te rijden. Of zoiets mogelijk is en op welke termijn, hangt uiteraard af van de auto-industrie. Daarom zou er eerst drie jaar de tijd worden gegeven om een standaard uit te werken en daarna nog minstens twee jaar om technologie hiervoor te ontwikkelen.

Of en wanneer zoiets werkelijkheid wordt, is nog afwachten. Het zou in ieder geval een hoop goeds kunnen doen voor de verkeersveiligheid in de VS, aangezien er jaarlijks zo'n 10.000 dodelijke slachtoffers in het verkeer te betreuren zijn door ongevallen waarbij rijden onder invloed een rol speelde.