Alle Formule 1-teams tekenen akkoord tot en met 2025

Dinsdag werd bekend dat McLaren akkoord is gegaan met het nieuwe verdrag en nog geen 24 uur later blijken alle Formule 1-teams hun handtekening te hebben gezet. Een erg belangrijke stap, want met het nieuwe Concordeverdrag wordt de toekomst van de sport én de teams grotendeels vastgelegd.

Er was veel te doen om de nieuwe voorwaarden, waaronder ook het budgetplafond valt. Dat is nieuw in de Formule 1 en houdt in dat de teams vanaf komend seizoen ieder jaar steeds iets minder uit mogen geven. Vooral voor rijke teams, zoals die van Mercedes en Ferrari, heeft dat nogal wat gevolgen. Zij moeten hun uitgaven flink omlaag gaan brengen en het personeelsbestand terugschroeven. Per 2021 komt het maximumbudget op 145 miljoen dollar te liggen. In 2022 gaat het naar 140 miljoen dollar en vanaf 2023 blijft het op 135 miljoen dollar staan.

Nu iedereen akkoord is gegaan, betekent dat dus ook dat Mercedes en Ferrari actief blijven in de F1. Vooral rond Mercedes waren daar nog wel wat twijfels over en Ferrari heeft de afgelopen jaren (mede vanwege het budgetplafond) meermaals gedreigd met een vertrek uit de sport. Behalve die twee automerken zijn ook Renault, McLaren, Honda en Alfa Romeo in de F1 vertegenwoordigd.