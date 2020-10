Alfa Romeo verlengt partnerschap met F1-team Sauber

Alfa Romeo en Sauber slaan de handen ineen voor nog een jaar samen in de Formule 1. In 2018 ontstond het partnerschap en werd het voormalige F1-team van Sauber omgedoopt tot Alfa Romeo Sauber. Vorig jaar ging dat nog een stap verder en ging het team verder onder de naam Alfa Romeo Racing. Nu is bekendgemaakt dat dat ook volgend jaar weer het geval zal zijn en dat er uitgekeken wordt naar 'nog meer jaren samen'.

Hoewel het officieel geen fabrieksteam is maar het vooral gaat om de naamgeving van het voormalige Sauber F1, is er toch meer aan de hand. Niet alleen krijgt het Zwitserse Sauber financiële en technische ondersteuning van Alfa Romeo, op hun beurt was Sauber betrokken bij de ontwikkeling van de Alfa Romeo Guilia GTA en GTAm. Daarnaast komt het partnerschap uiteraard tot uiting in de kleurstelling van de F1-auto's en is het befaamde logo zowel op de auto als op de kleding van het team te zien.

Het gaat dit jaar niet geweldig met Alfa Romeo Racing in de Formule 1, maar het team is hoopvol gestemd voor de toekomst. Teambaas Frédéric Vasseur: "Beide partijen hebben bij dit partnerschap de intentie om er op de lange termijn de vruchten van te plukken. We hebben een solide basis daarvoor gelegd in de afgelopen drie seizoenen en we willen daar in 2021 en daarna van profiteren."

Fiat Chrysler-CEO Mike Manley is blij met de bijdrage van Sauber aan het versterken van het merk: "Racen en prestaties leveren vormen de kern van het DNA van Alfa Romeo. Het merk is praktisch geboren op een racecircuit en vandaag de dag blijven we concurreren op het technologisch meest geavanceerde niveau van de autosport. De samenwerking met Sauber Group stelt onze klanten ook in staat om te profiteren van exclusieve race-knowhow, zoals het geval is bij de Giulia GTA en GTAm, die de technische input van Sauber Engineering bevatten, vooral met betrekking tot geavanceerde aerodynamica."