Alfa Romeo verlaat Formule 1 na 2023

Alfa Romeo trekt zich na volgend seizoen terug uit de Formule 1. Vooralsnog lijkt het erop dat het team van Sauber per 2024 dus weer onder zijn eigen naam verdergaat. Maar later is er ook nog Audi ...

Het regent momenteel Formule 1-nieuws, want de F1 is weer terug van de zomerstop. Eerst was er vandaag al de aankondiging dat Audi per 2026 actief wordt in de Formule 1, nu komt het nieuws naar buiten dat Alfa Romeo zich eind 2023 terugtrekt. Die twee zaken hebben mogelijk meer met elkaar te maken dan op het eerste gezicht het geval lijkt. Audi moet namelijk nog bekendmaken met welk team het vanaf 2026 aan de slag gaat en Sauber wordt getipt als de grootste kanshebber. Alfa Romeo Racing is in feite het team van Sauber.

Alfa Romeo maakte in 2017 bekend dat het voor het eerst sinds de jaren 80 terug zou keren in de Formule 1. Voor het seizoen van 2018 werd Sauber F1 omgedoopt tot Alfa Romeo-Sauber. Per 2019 werd de naam zelfs geheel veranderd in Alfa Romeo Racing en verdween de naam Sauber. De thuisbasis is echter nog altijd Sauber Motorsport in het Zwitserse Hinwil. Daar worden de auto's gemaakt door Sauber, terwijl Ferrari de motoren levert. Tenzij de Zwitsers voor 2024 een andere titelsponsor vindt, wordt het team in dat jaar dus weer omgedoopt tot Sauber. In 2026 wordt het waarschijnlijk Audi F1 of Audi-Sauber F1.

Sauber is sinds 1993 actief in de Formule 1 en versleet sindsdien diverse autofabrikanten als partner. Aanvankelijk was dat Mercedes-Benz (1993-1994), daarna enkele jaren Ford. Na een langdurige partnership met Ferrari ging de renstal vanaf 2006 als BMW-Sauber door het leven en boekte het verrassend een dubbelzege in de Grand Prix van Canada in 2008. Na het vertrek van BMW in 2010 was Sauber weer aangewezen op krachtbronnen van Ferrari. En verscheen Alfa Romeo ten tonele. Vanaf 2026 dus zeer waarschijnlijk Audi.