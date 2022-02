'Alfa Romeo Tonale komt ook als Dodge'

Op het Italiaanse forum Autopareridoken foto's op van een auto die lijkt op de Alfa Romeo Tonale, maar dat niet is. Volgens diverse bronnen gaat het hier om de Dodge Hornet, een naam die we heel lang geleden al eens tegenkwamen bij het merk. Over deze 'Hornet' is nog niets bekend, maar vermoedelijk is het model bedoeld voor de Noord- en Zuid-Amerikaanse markt. Op de foto is een stuk van het front te zien, waarop de lijnen van de Tonale nog herkenbaar zijn. Alleen de Scudetto-grille van Alfa Romeo is weg en maakt plaats voor een rechthoekige grille die tussen de koplampen zit. Ook zitten er extra koelsleuven in de motorkap.

Wel lijken de wielen 1 op 1 te zijn overgenomen van Alfa Romeo. Ook op een foto van het interieur zijn de gelijkenissen goed te zien. Het stuur is hetzelfde als dat van de Tonale, maar heeft een Dodge-logo. Ook de grote schakelflippers van de Tonale ontbreken. Het interieur is nog deels afgedekt, maar lijkt aardig overeen te komen met dat van de Tonale. Mogelijk hebben het tellerhuis en de ventilatieroosters een iets andere vorm.

Welke aandrijflijnen de Hornet gaat krijgen, is nog niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk krijgt de Dodge naast een aantal motoren van de Tonale ook de beschikking over krachtige non-hybride motoren. Het is goed denkbaar dat Dodge de sterkste variant dan in de markt zet als een SRT-versie. In ieder geval is het een ietwat bijzondere move van Stellantis, dat Alfa Romeo juist als premiummerk in de markt wil gaan zetten. Het nieuwste product dan rebadgen als een Dodge met op het oog weinig aanpassingen, lijkt daar enigszins mee in strijd.

De uitwisseling tussen Alfa Romeo en Dodge is overigens niet nieuw: in 2012 presenteerde het merk de Dart, een auto die op het platform van de Giulietta stond. De Dart was echter wel een model met een volledig eigen ex- en interieur. Daar lijkt bij de Hornet, als hij inderdaad zo gaat heten, niet echt sprake van.