'Alfa Romeo Stelvio GTA niet logisch'

Alfa Romeo blies onlangs de befaamde aanduiding GTA nieuw leven in de vorm van de Giulia GTA. De extra krachtige én lichte versie spreekt behoorlijk tot de verbeelding, maar voorlopig hoeven we er volgens Alfa Romeo geen rekening mee te houden dat er meer GTA's komen.

Menig Alfa-hart zal harder zijn gaan kloppen toen een maand geleden de Alfa Romeo Giulia GTA en GTAm werden onthuld. Terwijl de Giulia Q al een heerlijke bonk Italiaans geweld is, gaat de GTA nog een stapje verder. Nog meer vermogen, 540 pk, en verder is de GTA ook nog eens 100 kilo lichter dan de Q. Al met al goed voor een 0-100 km/h-sprint die al in 3,6 seconden achter de rug is. Uiteraard zorgen diverse zeer opvallende aerodynamische snufjes, zoals de enorme achterspoiler, ervoor dat de Giulia GTA echt niet te missen is. En anders zorgt het uitlaatsysteem van Akrapovic er wel voor dat je even bij de les blijft als de GTA eraan komt.

Kortom, een hoop om vrolijk van te worden als je wel houdt van wat ouderwets gemotoriseerd plezier. Dat geeft te denken: waarom zou Alfa Romeo het bij de Giulia laten? Nou, kort gezegd vindt het merk de Stelvio er gewoon niet geschikt voor: "We hebben over de Stelvio GTA vergaderd, maar het ligt gewoon niet in lijn met de verwachtingen van klanten. Een GTA moet het neusje van de zalm zijn, maar de Stelvio is vanwege het hoge zwaartepunt niet in staat om dezelfde doelen waar te maken", aldus marketingchef Fabio Migliavacca tegenover Autocar. De Giulia kan volgens hem de oude GTA-beleving wél terugbrengen, terwijl dat bij de Stelvio als SUV een stuk lastiger wordt.