Alfa Romeo Junior: 'Speciale' wordt 'Ti', prijzen gaan omhoog én omlaag

Maar er verandert stiekem niet zoveel

21
Alfa Romeo Junior Ibrida Q4
Jan Lemkes

De Alfa Romeo Junior is er al ongeveer een jaar. Voor een Alfa is dit model behoorlijk succesvol, dus houdt het z’n kleintje goed in de gaten. Dat resulteert voor modeljaar 2026 in nieuwe uitvoeringen, opties en prijzen.

De Alfa Romeo Junior zorgt absoluut voor de verkoopaantallen momenteel, dus moet Alfa ‘m competitief houden. Dat gebeurt nu met nieuwe uitvoeringen en prijzen, al moet gezegd dat er ook een uitvoering sneuvelt. De nieuwe Ti-versies komen in plaats van de Speciale-varianten.

Puur op uitrustingsniveau bekeken fungeren ze als duurste en dikste van de twee leverbare opties, al zijn er zowel bij de hybride Ibrida (Q4) als de elektrische Elettrica (Veloce) nog duurdere en snellere opties. De Ti heeft onder meer verwarmbare en elektrisch verstelbare voorstoelen en een ‘Cargo Flex Kit’ voor de bagageruimte.

De uitrusting van de Ti lijkt daarmee grotendeels tot helemaal overeen te komen met die van de ‘oude’ Speciale, de prijs doet dat in de meeste gevallen niet. In de meeste gevallen gaat de prijs iets omhoog, in het geval van de Q4 is de nieuwe Ti-versie juist goedkoper. Let trouwens niet te veel op het vermogen: de 1.2 Turbo heeft nu net als bij andere Stellantis-merken 145 pk op papier, maar technisch is er niets veranderd aan de aandrijfcombinatie die eerst als 136 pk sterk te boek stond.

AandrijvingVermogenVersie MY25Prijs MY25Versie MY26Prijs MY26Verschil
1.2 Turbo136/145Ibrida€ 35.350Ibrida€35.9501,7%
1.2 Turbo136/145Ibrida Speciale€ 37.350Ibrida Ti€38.9504,3%
1.2 Turbo145Q4€ 43.100Ibrida Q4 Ti€42.200-2,1%
EV156Elettrica€ 35.950Elettrica€35.9500,0%
EV156Elettrica Speciale€ 37.950Elettrica Ti€38.9502,6%
EV280Elettrica Veloce€ 45.950Elettrica Veloce€45.9500,0%

Wie de Ti standaard niet mooi of luxueus genoeg vindt, kan net als voorheen bij de Speciale kiezen voor het Techno Pack of het Sport Pack. Zo kun je je Alfa Romeo aankleden met onder meer matrix-ledverlichting, Sabelt-sportstoelen, een handsfree achterklep en keyless entry. Wel nieuw zijn de 18-inch Aero-wielen. Althans nieuw: in de ‘oude’ prijslijst staan ze ook, maar dan wel naast de opmerking ‘tijdelijk niet verkrijgbaar’.

21 Bekijk reacties
Alfa Romeo Alfa Romeo Junior Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Alfa Romeo Junior

INFO

