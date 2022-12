Alfa Romeo Giulia SWB Zagato: eerbetoon aan SZ

Het Italiaanse designhuis en Alfa Romeo hebben wel iets met elkaar. Hoewel Zagato zich ook geregeld heeft uitgeleefd op auto's van merken als Fiat, Lancia, Maserati, Ferrari en Aston Martin komen we in het portfolio van Zagato wel heel vaak Alfa Romeo tegen. De laatste keer dat Zagato een speciale Alfa Romeo naar voren schoof, was in 2011. In dat jaar vierde Zagato met de Alfa Romeo TZ3 Stradale - op basis van de Dodge Viper - dat Alfa Romeo zich al honderd jaar bezighield met de autoracerij. Met deze Alfa Romeo Giulia SWB Zagato viert Zagato zijn al honderd jaar durende relatie met Alfa Romeo. Ditmaal is het in de basis wél een Alfa!

De Alfa Romeo Giulia SWB Zagato is, zoals zijn naam waarschijnlijk al weggeeft, gebaseerd op de Giulia. Deze in opdracht van een Duitse klant gemaakte Giulia SWB Zagato is in feite een ingekorte Giulia Quadrifoglio die Zagato heeft opgepompt tot GTAm-specificaties. De biturbo 2.9 V6 is dus goed voor 540 pk en 600 Nm en die krachten gaan via een handgeschakelde zesbak naar alle vier de wielen. Over de techniek heeft Zagato een opvallende coupékoets gevouwen. Zagato's creatie is gelardeerd met verwijzingen naar de in 1990 gepresenteerde SZ. Net als die op de Alfa Romeo 75 gebaseerde SZ heeft de Giulia SWB Zagato een relatief gedrongen uiterlijk, een sterk oplopende schouderlijn en achterlichten die uit één lijn bestaan. Ook heeft de Giulia SWB Zagato relatief laag in de neus geplaatste koplampen. Het lijkt erop dat het bij dit ene exemplaar blijft.