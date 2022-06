Alfa Romeo Brennero - Vooruitblik op kleine SUV onder Tonale

We kijken in de glazen bol van onze visionaire kunstenaars, die op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Alfa Romeo wil in 2027 volledig zijn overgestapt op elektrische aandrijflijnen, maar heeft op dit moment nog helemaal geen elektrische auto in het gamma. Pas in 2024 komt er een EV, de Brennero, en die is dan ook ‘gewoon’ met verbrandingsmotoren leverbaar.

De oplettende lezer heeft al lang gezien dat de auto die je hier ziet aan weerszijden van de achterbumper een uitlaat heeft. Dat is geen foutje van de tekenaar, we zien hier namelijk de traditioneel aangedreven variant van het nieuwe model dat waarschijnlijk Brennero gaat heten.

Brennero, van Brennerpas, zoals de Stelvio naar de Stelviopas is vernoemd en de Tonale naar de eveneens gelijknamige pas. De ­Brennero loopt dus, om hem maar in te ­koppen, lekker in de pas met de andere Alfa-SUV’s. Brennero is niet willekeurig gekozen, maar is al eens door Alfa Romeo genoemd als toekomstige modelnaam. Ook weten we dat er een model onder de Tonale komt. ­Niemand buiten Alfa Romeo heeft die auto nog gezien, dus zijn de tekeningen vooral op fantasie ­gebaseerd. Toch achten we de kans groot dat het iets soortgelijks wordt, want de ­Tonale-achtige neus en kont keren hoe dan ook terug op het kleinere model.

Roadmap

Als B-segment-SUV is de ­Brennero bijzonder, want auto’s in die klasse zien we bij andere premiummerken zelden. BMW heeft weliswaar de Mini Countryman, maar die valt als broertje van de BMW X1 meer in de klasse van de Tonale dan van de Brennero. DS heeft wel een soortgelijk model, in de vorm van de DS 3 Crossback. Als concern­genoot van DS komt de Brennero zeer waarschijnlijk op hetzelfde (e-)CMP-platform te staan, zodat hij meteen ook zijn basis deelt met de Peugeot 2008 en Opel Mokka. Het wordt dus de eerste Alfa Romeo met (voormalige) PSA-techniek, want de Tonale is nog helemaal een FCA-product.

Als je de 2008, DS 3 en Mokka kent, weet je dat ze leverbaar zijn met benzinemotoren én als EV. Daarmee wordt deze compacte Alfa ­Romeo de eerste volledig elektrische auto van het merk. Dat past in de ‘roadmap’ die de Italianen hanteren op weg naar een volledig elektrische toekomst. De Tonale met (mild-)hybride aandrijflijn is daarin dit jaar de eerste stap. Volgend jaar volgt de plug-in hybride, in 2024 de eerste echte EV in de vorm van deze Brennero. Nog een jaar later, in 2025, is het de beurt aan de eerste Alfa Romeo die ­uitsluitend als EV leverbaar wordt. Die auto, ­tevens de eerste Alfa op het nieuwe STLA-platform van Stellantis, hebben we begin dit jaar al uitgebreid besproken.

De Brennero deelt weliswaar zijn technische basis met genoemde modellen, maar krijgt een geheel eigen koets. Dat moet hem toch nog een flinke dosis Alfa-DNA geven. Het ­interieur moet eveneens helemaal ‘Alfa’ zijn, al is het interessant om te zien hoeveel PSA-knoppen en -schermen we straks aantreffen. De Tonale is op dit vlak nog duidelijk een FCA-product. Wel is duidelijk dat Alfa Romeo het onderstel aanpast om de auto wat sportiever, lees Alfa-waardiger, te laten rijden.

Vrij licht

De Brennero zal voor EV-begrippen vrij licht zijn. Dat komt de rijeigenschappen beslist ten goede. Concerngenoot e-2008 weegt ruimschoots minder dan 1.500 kg, dus dat biedt perspectief. Dat relatief lage gewicht van de Peugeot is mede te danken aan diens accupakket dat met 50 kWh niet al te groot is. Dat de Brennero die techniek een-op-een overneemt is gezien de politiek van Stellantis aannemelijk. In dat geval krijgt de elektrische variant 136 pk (100 kW) en een rijbereik van 300 tot 350 kilometer.

Of ook de PureTech-benzinemotoren in de Brennero verschijnen? De Italiaanse merken van Stellantis bieden bijna uitsluitend geëlektrificeerde aandrijflijnen aan en Alfa’s eigen ­Tonale doet daaraan mee. Een (mild-)hybride oplossing lijkt dus logischer, maar verwacht geen karrenvrachten pk’s. Met 100 of 130 pk en een standaard automatische transmissie doet de Brennero ook al prima mee in dit segment. Hij kan voor grote verkoopaantallen zorgen; daar is het Alfa ­Romeo om te doen. Het kan immers pas op een gezonde financiële basis weer échte liefhebbersmodellen ontwikkelen. Die trouwens evengoed vanaf 2027 elektrisch zullen zijn.