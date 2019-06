Adria komt met compleet nieuwe serie Compact

De Adria Compact komt er in drie uitvoeringen: Supreme, Plus en Axess. De Supreme, die op basis van een Fiat Ducato is gebouwd, heeft een Truma-kachel. Bij de Plus, ook op een Fiat gebaseerd, zijn er drie opties voor het exterieur. De Axess is de enige van het drietal die als basis een Citroën Jumper heeft. De zilverkleurige uitvoeringen van de Plus hebben een aluminium beplating, de andere zijn van polyester.

De nieuwe Compact is in alle uitvoeringen smal en met 212 cm maar net iets breder dan een buscamper (205 cm). Er zijn drie indelingen. De kortste is de Compact SP. Die is net geen zes meter lang en heeft achterin een hoog bed in de breedte. Onder het bed is een ruime garage. Er zijn twee slaapplekken, een derde is mogelijk.

De Compact SL is 680 cm lang en heeft twee eenpersoonsbedden in de lengte. De keuken is naast de entree, de badkamer hier tegenover. De langste Compact DL is net geen zeven meter. Hier is de badkamer naast de deur en de keuken tegenover de ingang. Achter de cabine heeft de DL een face to face bank met een opklapbare tafel om de doorgang van voor naar achter mogelijk te houden.

Adria biedt de Compact Supreme en Plus aan met de nieuwe Fiat Euro 6.d Temp-motoren. Standaard is de 120 pk sterke diesel, met een 19-liter AdBlue-tank en 60-liter dieseltank. Uitbreiding is mogelijk in de vorm van een 140 pk, 160 pk of 180 pk sterke versie, deze laatste twee optioneel ook in combinatie met de nieuwe negentraps automaat. De twee sterkste versies zijn standaard uitgerust met een eco-pakket, dat bestaat uit een start-stopsysteem, een 'slimme' dynamo en een elektronisch geregelde brandstofpomp. Optioneel is dit pakket ook verkrijgbaar voor de 140 pk versie.