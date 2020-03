Achter de schermen: Zo werkt een spionagefotograaf

Vrijwel dagelijks duiken er foto's op van toekomstige auto's die door autofabrikanten alvast aan een praktijktest worden onderworpen. Meestal zijn die nog flink ingepakt in camouflagemateriaal, maar toch is vaak goed zichtbaar wat we straks mogen verwachten. Die foto's komen bij een 'spionagefotograaf' vandaan, die graag eens verduidelijkt hoe zijn werkdagen eruitzien.

Als liefhebbers van alles wat er nieuw onder de zon is, zijn we als nieuwsredactie maar wat blij met de foto's die we dankzij fotograaf Andreas Conradt met jullie kunnen delen. Conradt en zijn collega's weten precies waar ze moeten zijn om de interessantste nieuwe prototypes te spotten en vast te leggen. Op dit moment wordt er vooral veel getest in het Finse Lapland, waar onder andere de Volkswagen Groep een testfaciliteit heeft. Recentelijk doken daar onder andere de Audi RS3, de Volkswagen ID.4 en de facelift van de Seat Ateca op. De fotograaf was er als de kippen bij om ze vast te leggen.

Conradt legt uit dat hij soms uren in de wildernis zit te wachten in zijn vierwielaangedreven Skoda Yeti, voordat er zich een kans voordoet: "Mijn twee grootste wapens zijn mijn geduld en mijn slim gekozen schuilplaats, achter een enorme sneeuwheuvel. Ik kan vanaf daar niet fotograferen, maar wel de weg in de gaten houden zonder gezien te worden", zo vertelt hij. "Ik spring op het juiste moment de auto uit om de auto te pakken te krijgen, als die het waard is om mijn plek prijs te geven aan de testchauffeurs." Conradt moet in een mum van tijd dan snel foto's schieten en weet dat de testrijders daarna weer een andere route zullen kiezen. "De meesten trappen direct het gas in als ze mij zien."

Het is voor Conradt een kwestie van snelheid en nauwkeurigheid, want eerst moet hij op grote afstand met zijn verrekijker spotten of het werkelijk een auto is die interessant is voor de foto. Als hij dat heeft weten vast te stellen, moet hij ervoor zorgen dat hij op het juiste moment tevoorschijn komt. "Dan vliegt de deur open en spring ik over de sneeuwheuvel. Het pakken van de camera, inzoomen en beginnen met foto's schieten, gebeurt ondertussen in één soepele beweging. Als een machinegeweer gaat mijn camera los; tien foto's per seconde." Daarna is de kans verkeken. Die foto's moeten goed zijn, want waarschijnlijk blijft het - in ieder geval op die plek - bij die enkele spot voor de hele dag. Vanuit de Yeti worden de geschoten foto's snel doorgestuurd en zo komen ze nog dezelfde dag bij de redactie van AutoWeek terecht.