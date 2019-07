Abt doet Volkswagen Golf GTI TCR

De Duitse tuner Abt ziet brood in een heftigere versie van de Golf GTI TCR. De auto krijgt een krachtinjectie waarmee hij de Golf R in rechte lijn stof moet laten happen.

De in Nederland tot 75 stuks gelimiteerde Golf GTI TCR is niet de krachtigste Golf die je nieuw kunt kopen. Met zijn 290 pk is hij namelijk minder krachtig dan de 310 pk sterke Golf R. Een groot verschil: in de GTI TCR gaat het vermogen naar de voorwielen, terwijl de Golf R een vierwielaandrijver is. De Golf GTI TCR wordt door Abt nu afgetraind tot ... 340 pk en 430 Nm.

Die extra 50 pk en 50 Nm is volgens Abt vooral afkomstig uit zijn compleet herschreven motormanagementsysteem. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h is in 5,4 tellen afgerond. Het origineel heeft 5,6 tellen voor die acceleratie nodig. De topsnelheid ligt op 265 km/h. Abt geeft de Golf GTI TCR verder een aangepast onderstel, al is ook een volledig aanpasbare set veren en dempers beschikbaar. Stabilisatorstangen, 20-inch lichtmetaal: Abt heeft natuurlijk weer een hele rits extraatjes klaarliggen om de auto verder aan eigen smaak aan te passen.