Audi RS6 van Abt als eerbetoon aan oprichter

Abt heeft duidelijk werk gemaakt van de Johann Abt Signature Edition. Om te beginnen blijft de auto een zeldzaamheid, want Abt bouwt slechts 64 exemplaren. Tijdens het productieproces werkt er slechts één monteur met de hand aan iedere auto. Per maand bouwt Abt zes exemplaren. De Signature Edition is de opvolger van de RS6 R, die 740 pk en 920 Nm op alle vier de wielen losliet. Daar gooit Abt nu met 800 pk en 980 Nm nog een schepje bovenop. Dat zorgt voor spetterende cijfers: 0-100 km/h is afgeraffeld in 2,9 seconden, in 9,8 seconden staat 200 km/h op de teller en de aangepaste RS6 dendert door tot 330 km/h.

Die getallen bereikt Abt onder meer door zelf ontwikkelde turbo's, aangepaste software, grotere intercoolers, een extra oliekoeler en een speciaal uitlaatsysteem met vier ronde eindpijpen. Via de Abt app kun je diverse statistieken over de auto bijhouden en ook het beschikbare vermogen aanpassen. Daarnaast monteert Abt in hoogte verstelbare ophanging en stabilisatorstangen om het weggedrag van de snelle station verder te verbeteren. Het aerodynamicapakket is grotendeels overgenomen van de RS6-R. Wel zijn de luchtinlaten in de voorbumper iets groter op de Signature Edition, vermoedelijk om de motor effectiever te kunnen koelen. Om het onderscheid te versterken zijn de details op de Signature Edition uitgevoerd in rood carbon, met de handtekening van Johann Abt op de splitter.

Een stukje van de oorsprong

In het interieur van de Signature Edition is die handtekening eveneens terug te vinden, namelijk op de leuningen van de voorstoelen en de leuning van de achterbank. Het meubilair is bekleed in zwart leer met rode stiksels. Verder is het rode carbon van het exterieur ook terug te vinden op de sierlijsten en rondom de knoppen van de stoelverstelling. Op een plaquette staat het productienummer van de betreffende Signature Edition vermeld, met op de dorpels het jaar waarin het bedrijf is opgericht. Leuk detail: op de middenconsole brengt Abt een stukje van het originele aambeeld van Abt aan. Je rijdt dus rond met een stukje van de oorsprong.