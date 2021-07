Abarth 695 Esseesse krijgt grote dakspoiler

Abarth vernieuwde onlangs de 595 nog op detailniveau . De 695, die nog net iets heftiger is dan de 595, heeft nu ook een opfrisbeurtje gekregen en komt meteen op de markt in een speciale, tot 1.390 exemplaren gelimiteerde editie: de Collectors Edition.

Dat getal 1.390 komt niet uit de lucht vallen. De 695 Esseesse Collectors Edition komt namelijk in twee kleurenschema's op de markt: 'Scorpion Black' en 'Campovolo Grey', beide gelimiteerd tot - jawel - 695 exemplaren. De speciale 695 onderscheidt zich allereerst van de 595 door een 25 procent lichtere aluminium motorkap en een vrij prominent aanwezige dakspoiler. Die is verstelbaar in een hoek van 0 tot 60 graden. Volgens Abarth draagt de spoiler bij aan extra stabiliteit. In de meest agressieve stand levert de spoiler een extra neerwaartse druk van 42 kilo bij 200 km/h op. Achterliggers worden er dan middels grote Abarth-letters aan de onderkant van de spoiler op gewezen dat het hier een snelle 500 betreft.

De 1.4 T-Jet in de 695 Esseesse is met 180 pk en 250 Nm koppel even sterk als in de 595 Competizione, maar de auto weegt mede door de aluminium motorkap 10 kilo minder. Daarnaast heeft de 695 dempers van Koni, een titanium Akrapovic-uitlaat en een remsysteem van Brembo met geventileerde schijven rondom. De sprint naar de 100 km/h is geklaard in 6,7 seconden en de topsnelheid bedraagt 225 km/h, mits de spoiler is afgesteld op 0 graden. Standaard levert Abarth hem met een handgeschakelde vijfbak, maar een gerobotiseerde sequentiële bak met schakelflippers is optioneel te verkrijgen.

Aan de buitenkant is de 695 Collectors Edition te herkennen aan de witte details in de voor- en achterbumper, de witte striping op de flanken en de bijpassende witte zijspiegels. In het interieur strooide Abarth rijkelijk met alcantara en koolstofvezel. Op de hoofdsteunen van de zwarte sportstoelen met rode stiksels staat 'one of 695' om te benadrukken dat je met een speciale variant van doen hebt. Om het af te maken monteerde Abarth rode gordels.

Een prijs voor dit speciale bommetje vermeldt Abarth vooralsnog niet, maar reken er maar op dat hij riant meer dan 40 mille gaat kosten. De 595 Esseesse 70th Anniversary kostte immers ook al €43.020.